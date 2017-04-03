Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 9 °C
В Чехии создали бота, который помогает найти самое выгодное автострахование

В Чехии создали бота, который помогает найти самое выгодное автострахование

Vladislava M 252 0
Автоматизированный бот интегрирован с мессенджером в Facebook. Он задает пользователю несколько вопросов и сам находит самые выгодные предложения от страховых компаний.
В Чехии создали бота, который помогает найти самое выгодное автострахование

В чешском интернете работает большое количество сервисов по сравнению цен на обязательное и аварийное страхование автомобилей. Но для многих потенциальных клиентов это все равно трата времени, пусть и без необходимости физически посещать отделения страховых компаний. Мало кто хочет тратить время на сравнение цен и получение ответов на дополнительные вопросы.

Эту проблему попытался решить чешский проект iPov от студии стартапов Point FM. Разработчики создали автоматизированного бота, который полностью интегрирован в мессенджер социальной сети Facebook. Благодаря этому пользователь в ходе короткой беседы с ботом может узнать ориентировочную цену на страховку и условия страховой компании. Для этого нужно всего лишь вписать в мессенджер некоторую уточняющую информацию.

Первичное взаимодействие пользователя с ботом полностью автоматизировано. Как только человек выбирает одно из подготовленных предложений, его соединяют с реальным консультантом, которому можно прямо в разговоре отправить копию техпаспорта и подождать оформления финального предложения. Затем можно заключить договор.

Такую технологию в последнее время используют потому, что она дает пользователям ощущение реального разговора. Человеку не приходится придумывать сложные ответы, что-то искать или сравнивать. Ему нужно лишь ответить на простые вопросы бота.

«Мы видим огромный потенциал в технологии искусственного интеллекта machine learning (с англ. машинное обучение – прим.ред.). В области страхования за последние несколько лет не внедрялись никакие инновации. Нужно разбудить эту закостеневшую сферу и автоматизировать ее. У нас до сих пор работают огромные колл-центры, которые бомбардируют клиентов агрессивными звонками, и консультанты, которые не знают о возможностях страховых компаний. Мы хотим дать клиентам возможность заключить договор от А до Я онлайн, без страха, что это можно сделать дешевле и лучше», – прокомментировал соавтор проекта Мартин Шетек.

Источник: czechcrunch.cz

Рассказать всем:
Темы
технологии Автомобили страхование Чехия
Читайте
по теме 
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
03.04.2017 16:29 Общество
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
333 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
1126 0
Чех добрался на летающем автомобиле в самый центр Праги на чашку кофе
26.03.2017 12:43 Общество
Чех добрался на летающем автомобиле в самый центр Праги на чашку кофе
4671 0
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр
24.03.2017 12:59 Общество
В Чехии возникнет ассоциация разработчиков видеоигр
679 0
Последние новости:
03
апреля
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
03.04.2017 16:29 Общество
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
333 0
В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших
03.04.2017 15:56 Общество
В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших
437 0
Прага разделила одну строчку с Мюнхеном в рейтинге самых богатых регионов Европы
03.04.2017 15:10 Экономика
Прага разделила одну строчку с Мюнхеном в рейтинге самых богатых регионов Европы
322 0
Основатель театра «У Моста» Сергей Федотов: «Благодаря нашему театру чехи нам простили “танки”»
03.04.2017 14:24 Интервью
Основатель театра «У Моста» Сергей Федотов: «Благодаря нашему театру чехи нам простили “танки”»
352 0
В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля
03.04.2017 12:08 Общество
В этом году детей в Чехии нужно записать в школу до конца апреля
328 0
«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель
03.04.2017 11:32 Общество
«Ничтожность, депрессия и пустота»: Туристический инфоцентр Брно выпустил путеводитель
617 0
Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы
03.04.2017 11:15 Экономика
Государственные доходы Чехии впервые превысили расходы
384 0
В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным
03.04.2017 10:06 Общество
В чешском городе ищут вора, осквернившего памятник советским военным
314 0
После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание
03.04.2017 09:32 Общество
После рекордно теплых выходных в Чехию идет резкое похолодание
1012 0
02
апреля
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход
02.04.2017 09:35 Культура
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход
1233 0


Мобильная версия