В Чехии создали бота, который помогает найти самое выгодное автострахование

Автоматизированный бот интегрирован с мессенджером в Facebook. Он задает пользователю несколько вопросов и сам находит самые выгодные предложения от страховых компаний.

В чешском интернете работает большое количество сервисов по сравнению цен на обязательное и аварийное страхование автомобилей. Но для многих потенциальных клиентов это все равно трата времени, пусть и без необходимости физически посещать отделения страховых компаний. Мало кто хочет тратить время на сравнение цен и получение ответов на дополнительные вопросы.

Эту проблему попытался решить чешский проект iPov от студии стартапов Point FM. Разработчики создали автоматизированного бота, который полностью интегрирован в мессенджер социальной сети Facebook. Благодаря этому пользователь в ходе короткой беседы с ботом может узнать ориентировочную цену на страховку и условия страховой компании. Для этого нужно всего лишь вписать в мессенджер некоторую уточняющую информацию.

Первичное взаимодействие пользователя с ботом полностью автоматизировано. Как только человек выбирает одно из подготовленных предложений, его соединяют с реальным консультантом, которому можно прямо в разговоре отправить копию техпаспорта и подождать оформления финального предложения. Затем можно заключить договор.

Такую технологию в последнее время используют потому, что она дает пользователям ощущение реального разговора. Человеку не приходится придумывать сложные ответы, что-то искать или сравнивать. Ему нужно лишь ответить на простые вопросы бота.

«Мы видим огромный потенциал в технологии искусственного интеллекта machine learning (с англ. машинное обучение – прим.ред.). В области страхования за последние несколько лет не внедрялись никакие инновации. Нужно разбудить эту закостеневшую сферу и автоматизировать ее. У нас до сих пор работают огромные колл-центры, которые бомбардируют клиентов агрессивными звонками, и консультанты, которые не знают о возможностях страховых компаний. Мы хотим дать клиентам возможность заключить договор от А до Я онлайн, без страха, что это можно сделать дешевле и лучше», – прокомментировал соавтор проекта Мартин Шетек.

Источник: czechcrunch.cz