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В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших

В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших

artyommm 437 0
Известно, что 10 человек погибли. Министерство иностранных дел Чехии пытается узнать, есть ли среди пострадавших граждане ЧР. Всем чехам, кто отправился в Санкт-Петербург, рекомендуют пройти добровольную регистрацию.
В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших

Между 2 станциями метро («Технологический институт» и «Сенная площадь») в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По информации российских агентств и Первого канала, погибли 10 человек, еще 20 – ранены. Губернатор Санкт-Петербурга сообщает о 50 раненых. На станции «Площадь восстания», как пишет местное издание «Фонтанка», найдено несработавшее взрывное устройство, находившееся рядом с эскалатором. 

Взрыв на синей ветке метро случился за несколько минут до того, как в Санкт-Петербурге должны были начаться переговоры глав России и Беларуси: Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кремль мгновенно отреагировал на случившееся: Путин не будет менять свои планы на понедельник и продолжит работать в резиденции в Стрельне, которая находится относительно далеко от места взрыва. Метро и аэропорт Пулково закрыты на проверки. 

Министерство иностранных дел Чехии пытается установить связь с госучреждениями в Санкт-Петербурге, чтобы узнать, нет ли среди пострадавших граждан ЧР. По любым вопросам граждане ЧР могут обращаться в Операционный и информационный центр МИД по тел. 224 182 425. 

Всем гражданам Чехии, которые отправились в Санкт-Петербург, МИД рекомендует зарегистрироваться в базе данных DROZD.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Россия терроризм Министерство иностранных дел
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