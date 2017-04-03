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Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом

Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом

artyommm 333 0
Премьер-министр Богуслав Соботка сообщил, что МВД Чехии готово к введению нового типа гражданских удостоверений личности, оснащенных чипами.
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сообщил, что Министерство внутренних дел готово к введению гражданских удостоверений личности с электронными чипами. Остается только завершить рассмотрение законодательной базы. Тем временем вице-премьер Андрей Бабиш пожаловался: «Необходимое законодательство принимается медленно, стратегические документы и проекты вязнут в нескончаемых рассмотрениях».

Гражданские паспорта с электронным чипом в Чехии могли бы начать действовать уже в 2018 году. Об этом сказал премьер Соботка на открытии конференции «Интернет в государственном управлении и самоуправлении» в Градец-Кралове. Новые удостоверения личности позволили бы гражданам решать некоторые вопросы в госучреждениях дистанционно. По словам премьера, Чехия подготавливает и другие проекты, например, электронную справку о нетрудоспособности и так называемый электронный рецепт.

Электронные справки о нетрудоспособности, как считает Соботка, позволили бы ограничить бюрократию и улучшить контроль. Премьер также отметил важность того, чтобы со следующего года начали действовать электронные рецепты.

Вице-премьер Андрей Бабиш критикует правительство за то, что оно инвестирует деньги в разные системы и не использует электронные данные эффективно. Он считает, что причиной этого может быть дефицит квалифицированных специалистов.

Источник: ihned.cz

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Темы
документы Министерство внутренних дел Чехия Богуслав Соботка Андрей Бабиш интернет технологии
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