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Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя

Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя

Vladislava M 75 0
Чешский суд заступился за уволенного сотрудника сталелитейного завода Vítkovice Steel Петра Немца и заставил компанию выплатить ему компенсацию. По мнению суда, небольшое содержание алкоголя в крови – еще не повод для увольнения.
Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя

Рабочий чешского сталелитейного завода Vítkovice Steel Петр Немец надышал при выборочной проверке на алкоголь 0,32 промилле. Анализы его крови показали содержание алкоголя 0,11 промилле. Из-за этого рабочего уволили за грубое нарушение трудовых обязанностей. Но позже на сторону Немца встал Верховный суд.

Согласно решению суда, фирма не смогла уволить сотрудника по этой причине. Петра Немца, который работал в сталелитейных заводах в течение 18 лет, защитили также областной и краевой суды. Приговор Верховного суда уже вступил в силу. На его основании компания Vítkovice Steel уже заплатила сотруднику компенсацию и недополученную зарплату.

«Мы воспринимаем это как плохой знак для работодателей, которые стараются сохранить высокий уровень безопасности труда и охраны здоровья», – прокомментировал вердикт суда пресс-секретарь компании Vítkovice Steel Яромир Кришица.

В пользу рабочего сыграла экспертиза, согласно которой уровень до 0,2 промилле алкоголя в крови не является основанием для увольнения. Такой показатель может быть и в крови непьющего человека после обеда.

Также экспертиза утверждает, что результат от 0,31 до 0,49 промилле доказывает, что человек употреблял алкоголь, но это не могло повлиять на его исполнение трудовых обязанностей. Значение 0,2 промилле алкоголя в крови крупного мужчины соответствует выпитому стакану 12-градусного пива,0,49 промилле – двум стаканам.

«Парадоксально, что при значении 0,32 промилле к водителям применяются самые серьезные меры, включая конфискацию прав. Решение судов фактически ведет к тому, чтобы к употреблению алкоголя на работе относились толерантно», – сказала эксперт по трудовому праву Наташа Рандлова.

По мнению директора Исследовательского комитета по безопасности Станислава Малого, выпитый стакан пива на работе представляет риск для людей, станков и производства. С другой стороны, он считает, что чехи не будут рассматривать вердикт судов как призыв пить пиво на работе.

Источник: Rozhlas.cz

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