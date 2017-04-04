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Отдых в Хорватии для чешских и других туристов существенно подорожает

Отдых в Хорватии для чешских и других туристов существенно подорожает

artyommm 59 0
В летний сезон в Хорватии на 15% увеличат дорожный налог. Правительство страны также почти в 2 раза повысило НДС на гостиничные услуги.
Отдых в Хорватии для чешских и других туристов существенно подорожает

Путешествие в Хорватию этим летом станет дороже. Хорваты повысили плату за проезд по автомагистралям в среднем на 5% и не собираются на этом останавливаться. На время летнего сезона, с 1 июля по 30 сентября, автомобилисты должны будут доплачивать еще 10%. 

Налог на дороги будет не единственным сюрпризом для самостоятельных туристов в этом году: правительство Хорватии повысило НДС в сфере гостиничных услуг – с 13 до 25%.

Хорватия потратила несколько миллиардов евро в строительство автомобильных дорог, и обещала таким образом поддержать развитие туризма в стране, который составляет 18% ВВП. На дорожное строительство хорваты получили кредит, из-за которых государственные компании, отвечающие за дороги, оказались в тяжелом финансовом положении.

Один из способов, как быстрее погасить долг, – повысить налог. Плата за дороги в Хорватии уже подорожала на этой неделе на 5%. Например, за проезд по участку из Загреба в Задар раньше нужно было платить 117 кун, а теперь – 121 куну (448 крон). Скоростная трасса из Загреба в Сплит подорожала на 7 кун до 181 куны (670 крон). В летний сезон будет еще на 10% дороже (736 крон).

Увеличился и НДС в области гостиничных услуг. Некоторые рестораны и кафе уже подняли цены, остальные пока ждут первого притока туристов, которые приедут уже на Пасху. Хорватия по традиции считается туристическим направлением № 1 для чехов. В прошлом году на пляжный и экскурсионный отдых сюда приезжали 828 тысяч жителей ЧР (на 15% больше, чем годом ранее).

Источник: ihned.cz

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Темы
отдых Хорватия Чехия
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