В чешский общепит попала бразильская курица с сальмонеллой

Чешские ветеринары обнаружили в мясе птицы из Бразилии сальмонеллу. Часть зараженной партии мяса уже успела уйти в учреждения общепита.

Ветеринары обнаружили в курином мясе из Бразилии сальмонеллу. Во вторник, 4 апреля, об этом сообщил пресс-атташе Государственного ветеринарного управления Петр Ворличек. На момент проведения анализа по двум пробам на складах в Краловеградецком крае и на Высочине находилось 940 кг мяса, остальное уже отправили в заведения общественного питания.

Другие 5 т бразильского мяса в Оломоуцком крае, по словам ветеринаров, содержат больше воды, чем предусмотрено законодательством. Бразилия уже обвинила в инциденте местных переработчиков и экспортеров мяса в том, что они много лет продавали испорченную говядину и мясо птицы и давали взятки для этого политикам и санслужбам.

Сельскохозяйственная палата ЧР требует запретить импорт мяса из Бразилии полностью. На данный момент Государственное ветеринарное управление арестовало 800 т мяса из Бразилии, еще 270 т проходит проверку.

Источник: lidovky.cz