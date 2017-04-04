Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
В чешский общепит попала бразильская курица с сальмонеллой

В чешский общепит попала бразильская курица с сальмонеллой

artyommm 187 0
Чешские ветеринары обнаружили в мясе птицы из Бразилии сальмонеллу. Часть зараженной партии мяса уже успела уйти в учреждения общепита.
В чешский общепит попала бразильская курица с сальмонеллой

Ветеринары обнаружили в курином мясе из Бразилии сальмонеллу. Во вторник, 4 апреля, об этом сообщил пресс-атташе Государственного ветеринарного управления Петр Ворличек. На момент проведения анализа по двум пробам на складах в Краловеградецком крае и на Высочине находилось 940 кг мяса, остальное уже отправили в заведения общественного питания.

Другие 5 т бразильского мяса в Оломоуцком крае, по словам ветеринаров, содержат больше воды, чем предусмотрено законодательством. Бразилия уже обвинила в инциденте местных переработчиков и экспортеров мяса в том, что они много лет продавали испорченную говядину и мясо птицы и давали взятки для этого политикам и санслужбам. 

Сельскохозяйственная палата ЧР требует запретить импорт мяса из Бразилии полностью. На данный момент Государственное ветеринарное управление арестовало 800 т мяса из Бразилии, еще 270 т проходит проверку.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты Болезни Чехия Мясо
Читайте
по теме 
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе
16.03.2017 16:48 Общество
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе
1669 0
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
16.03.2017 14:25 Общество
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
2244 2
Рост цен на продукты в Чехии превзошел все ожидания
09.03.2017 13:37 Экономика
Рост цен на продукты в Чехии превзошел все ожидания
2379 0
Брюссель займется проблемой разного качества одних и тех же продуктов в странах ЕС
07.03.2017 11:06 Общество
Брюссель займется проблемой разного качества одних и тех же продуктов в странах ЕС
914 0
Последние новости:
04
апреля
Чешский менеджер намерен увеличить продажи LADA Vesta в Германии
04.04.2017 16:56 Экономика
Чешский менеджер намерен увеличить продажи LADA Vesta в Германии
84 0
В Чехии нищета грозит наименьшему числу жителей из всех стран Евросоюза
04.04.2017 12:40 Экономика
В Чехии нищета грозит наименьшему числу жителей из всех стран Евросоюза
315 0
Отдых в Хорватии для чешских и других туристов существенно подорожает
04.04.2017 12:02 Общество
Отдых в Хорватии для чешских и других туристов существенно подорожает
468 0
В Праге начинается фестиваль европейского кино
04.04.2017 11:36 Культура
В Праге начинается фестиваль европейского кино
255 0
Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя
04.04.2017 10:13 Общество
Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя
1007 0
На демонстрацию против Андрея Бабиша в Праге никто не пришел
04.04.2017 09:16 Политика
На демонстрацию против Андрея Бабиша в Праге никто не пришел
576 0
03
апреля
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
03.04.2017 16:29 Общество
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
607 0
В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших
03.04.2017 15:56 Общество
В метро Санкт-Петербурга – взрыв, чешский МИД проверяет информацию о пострадавших
641 0
В Чехии создали бота, который помогает найти самое выгодное автострахование
03.04.2017 15:11 Общество
В Чехии создали бота, который помогает найти самое выгодное автострахование
379 0
Прага разделила одну строчку с Мюнхеном в рейтинге самых богатых регионов Европы
03.04.2017 15:10 Экономика
Прага разделила одну строчку с Мюнхеном в рейтинге самых богатых регионов Европы
620 0


Мобильная версия