На пешехода с крыши в чешском городе упала льдина, владельцу дома грозит год тюрьмы

Комиссар полиции в чешском Турнове предъявил обвинение владельцу дома, который не убрал снег и лед с крыши, из-за чего пострадала женщина.

Год лишения свободы грозит владельцу здания в чешском Турнове, с крыши которого зимой кусок льда упал и поранил женщину. Комиссар полиции обвиняет собственника в причинении вреда здоровью по халатности.

«Лед упал на женщину на ул. Антонина Дворжака недалеко от ратуши», – говорит Милан Драгоневски, руководитель турновской полиции. – «К счастью, он не упал женщине на голову, только на спину. Она получила ушибы».

Лед летел с крыши двухэтажного дома. Скорая помощь отвезла потерпевшую в больницу, где ее оставили на ночь под наблюдением. Затем женщину отправили домой на домашнее лечение, которое длилось несколько недель.

Во время обильных снегопадов в январе и феврале на крышах домов в Турнове скопились большие массы снега, которые переходили через края и угрожали безопасности прохожих. Ответственность за падение льда с крыш несут владельцы домов, большинство из которых удалило нависающие льдины и снег.

Этой зимой полицейские Турнова выезжали по трем случаям, когда с крыш падал снег и лед на припаркованные автомобили. Пострадавших пешеходов больше не было.

Источник: idnes.cz