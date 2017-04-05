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Пражское метро инвестирует средства в борьбу с терроризмом

Пражское метро инвестирует средства в борьбу с терроризмом

Vladislava M 30 0
Пражская мэрия и транспортное предприятие приняли решение направить инвестиции в пражском метро на повышение мер безопасности. В этом году в метро появятся важные улучшения.
Пражское метро инвестирует средства в борьбу с терроризмом

После взрыва в петербургском метро многие стали задумываться, какой уровень безопасности в метро в Праге. Кроме постоянного присутствия полиции, охранников и сотрудников агентств безопасности, в пражском метро используют современные средства технической защиты.

О большинстве из них ни городская администрация, ни перевозчики практически ничего не сообщают. К ним относятся различные системы сигнализации, видеосистема контроля входа в закрытые помещения и др.

Одним из приоритетов и главных положений бюджета транспортного предприятия Праги на данный момент являются именно инвестиции в безопасность. В этом году в повышение безопасности пражского метро инвестируют сотни миллионов крон. Главным новшеством будут антитеррористические мусорные ведра, способные противостоять взрыву. В 2017 году Прага закупит несколько десятков таких ведер.

«Еще одним важным этапом будет обновление действующей и установка новой сигнализационной системы, которая будет предназначена для определения опасных материалов в случае террористического нападения», – рассказывает заместитель мэра Праги по транспорту Петр Долинек.

По словам Долинека, инвестиции будут направлены и на рабочие помещения, в которых информацию от вышеупомянутых систем будут собирать и оценивать.

«Не менее важной инвестицией будет развитие и образование сотрудников, в обязанности которых входит оценивание угроз безопасности», – добавил Долинек.

На данный момент в Праге также готовят проект строительства нового диспетчерского центра безопасности, который будет включен в систему диспетчинга транспортного предприятия.

Источник: Metro.cz

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