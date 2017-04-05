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За антисемитский статус на Facebook пражанину дали полгода условно

За антисемитский статус на Facebook пражанину дали полгода условно

Vladislava M 321 0
Житель Праги получил полгода условного лишения свободы за антисемитские высказывания в социальной сети Facebook. Мужчина подал против вердикта суда апелляцию.
За антисемитский статус на Facebook пражанину дали полгода условно

Пражский окружной суд осудил жителя столицы на полгода лишения свободы условно за антисемитский статус в профиле социальной сети Facebook и высказывания против евреев в социальной сети Ask. Обвиняемого мужчину признали виновным в разжигании ненависти по отношению к группе человек, а также в оскорблении народа. В следующем месяце вердикт будет рассматривать апелляционный сенат.

Согласно решению Окружного суда Праги 10, мужчина совершил преступление, когда в ноябре 2015 года написал в своем публичном профиле в Facebook пост следующего содержания: «Как далеко нужно зайти, чтобы ваши е..ные мозги поняли? Межнациональные корпорации уничтожают мир... и кому, вы думаете, они принадлежат? Евреям же евреям!!! Избавимся от евреев, и в мире все будет хорошо...». Также мужчина добавил фразу на немецком языке, что без евреев не будет проблем.

Антисемитские высказывания пользователь социальных сетей позволял себе несколько раз. В дискуссиях в социальной сети Ask он выразил свою ненависть к евреям как к этнической группе. Пражанин не сдерживался в выражениях. Кроме прочего, он заявил: «это мусор... евреи, негры, обезьяны, все это грязь...».

Окружной суд снял с мужчины обвинение за проявление симпатии к движениям, направленным на ограничение прав и свобод человека. Следователи обвиняли его в том, что в анкете в Facebook мужчина в графе образования вписал «нацистская академия», а также публиковал фотографии военных СС и сделал себе на руке татуировку в виде военного немецкой пехоты. Также суд не стал наказывать пражанина за то, что он делился ссылками на сайты, проявляющие расовую, национальную и религиозную нетерпимость.

За разжигание ненависти через социальные сети, как и за оскорбление народа, в Чехии можно получить до трех лет тюрьмы. Один из известных в СМИ случаев касался бывшего депутата Отто Халоупки, который оскорблял в своем профиле на Facebook цыган. Депутату также назначили полгода условного лишения свободы.

Источник: ČTK

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Темы
суды Антисемитизм Прага
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