За антисемитский статус на Facebook пражанину дали полгода условно

Житель Праги получил полгода условного лишения свободы за антисемитские высказывания в социальной сети Facebook. Мужчина подал против вердикта суда апелляцию.

Пражский окружной суд осудил жителя столицы на полгода лишения свободы условно за антисемитский статус в профиле социальной сети Facebook и высказывания против евреев в социальной сети Ask. Обвиняемого мужчину признали виновным в разжигании ненависти по отношению к группе человек, а также в оскорблении народа. В следующем месяце вердикт будет рассматривать апелляционный сенат.

Согласно решению Окружного суда Праги 10, мужчина совершил преступление, когда в ноябре 2015 года написал в своем публичном профиле в Facebook пост следующего содержания: «Как далеко нужно зайти, чтобы ваши е..ные мозги поняли? Межнациональные корпорации уничтожают мир... и кому, вы думаете, они принадлежат? Евреям же евреям!!! Избавимся от евреев, и в мире все будет хорошо...». Также мужчина добавил фразу на немецком языке, что без евреев не будет проблем.

Антисемитские высказывания пользователь социальных сетей позволял себе несколько раз. В дискуссиях в социальной сети Ask он выразил свою ненависть к евреям как к этнической группе. Пражанин не сдерживался в выражениях. Кроме прочего, он заявил: «это мусор... евреи, негры, обезьяны, все это грязь...».

Окружной суд снял с мужчины обвинение за проявление симпатии к движениям, направленным на ограничение прав и свобод человека. Следователи обвиняли его в том, что в анкете в Facebook мужчина в графе образования вписал «нацистская академия», а также публиковал фотографии военных СС и сделал себе на руке татуировку в виде военного немецкой пехоты. Также суд не стал наказывать пражанина за то, что он делился ссылками на сайты, проявляющие расовую, национальную и религиозную нетерпимость.

За разжигание ненависти через социальные сети, как и за оскорбление народа, в Чехии можно получить до трех лет тюрьмы. Один из известных в СМИ случаев касался бывшего депутата Отто Халоупки, который оскорблял в своем профиле на Facebook цыган. Депутату также назначили полгода условного лишения свободы.

Источник: ČTK