МВД ЧР пояснило, кто может получить чешский паспорт в особом порядке

Всего в прошлом году чешское гражданство получило более 4 тысяч иностранцев.

Чтобы получить чешское гражданство, иностранец должен выполнить непростые условия: сдать тест на знание чешского языка и реалий, являться налогоплательщиком в ЧР хотя бы в течение 3 лет. Но есть и другой способ стать гражданином Чехии: МВД может выдать чешский паспорт как вознаграждение за значимый вклад в развитие науки, образования, культуры и спорта в стране.

За последние два года таким образом гражданство получило около 20 иностранцев. Большинство из них составляют передовые ученые и академические работники, а также спортсмены, которые представляют страну в национальных сборных. С 2015 по 2016 гг. чешские паспорта также достались французскому священнослужителю и российскому бизнесмену. Такую информацию МВД опубликовало в соответствии с законом о свободном доступе информации.

За каждого выдающегося претендента на гражданство должно поручиться соответствующее министерство, госучреждение или вуз. Например, Академия наук ЧР в прошлом году успешно «замолвила слово» перед МВД за 4 украинских экспертов области физики плазмы, генетики растений, исследований ДНК и передовых микроскопических методов, а также за переводчицу сложных научных текстов из Польши.

В МВД подчеркивают, что главное, чтобы вклад иностранца имел неоспоримое значение для Чехии. Подтвердить это лично должен один из министров. Например, таким образом в прошлом году чешский паспорт получил оперный певец Александр Вовк из Словакии. Остравский университет считает, что он внес вклад в Чехию своей богатой художественной деятельностью. Кроме того он руководит уникальным проектом Оперной студии на факультете искусств в Остраве.

В прошлом году гражданами Чехии по решению МВД стали молодая теннисистка из России Дарья Видьманова, профессиональная баскетболистка Киа Вауг из Нью-Йорка и Николь Кузмичева из Канады. Все они получили чешские паспорта, чтобы войти в национальную сборную Чехии.

МВД в прошлом году также выдало гражданство бизнесмену из России Александру Кулаковскому, который с 2000 года вместе с родственниками вел бизнес в Карловых Варах. За него поручился Центр исследований энергетического использования литосферы, но чем именно он так помог Чехии, остается неясно.

Всего в прошлом году гражданство Чехии получило более 4 тысяч иностранцев.

Источник: novinky.cz