Задержанного в Праге русского хакера хотят выслать в Россию или США

Сам задержанный сказал, что предпочел бы, чтобы его выслали в Россию. Окончательное решение примет Городской суд и министр юстиции ЧР.

Городское государственное представительство в Праге подало предложение о выдаче русского хакера Евгения Никулина в Городской суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Городского представительства Штепанка Зенклова. Хакера готовы выслать в обе страны: как в США, так и в Россию. Решение примет суд и министр юстиции ЧР Роберт Пеликан.

«Городской представитель подала во вторник заявление о выдаче задержанного. Она предложила выслать его либо в США, либо в Росию. Городской суд будет рассматривать каждое предложение отдельно», – заявила Зенклова.

По словам пресс-секретаря, хакер не комментировал свою депортацию, но высказал пожелание вернуться в Россию. Процесс затянулся из-за того, что Никулин несколько раз менял адвокатов, но в итоге вернулся к тем, с кем работал изначально.

«Если суд согласится с точкой зрения городского представителя и будут исполнены все законные условия, то предложение будет принято. Затем решение будет принимать министр юстиции на основании документов, которые ему предоставят. От него будет зависеть, выдадут ли Никулина и куда его отправят», – добавила Зенклова.

Евгений Никулин находится в Чехии в задержании. В октябре его задержали полицейские в сотрудничестве с американским ФБР. Калифорнийский федеральный суд обвинил россиянина в хакерской атаке, грабеже и заговоре. По информации телеканала ABC, Никулин несет ответственность за массовую атаку на профессиональную социальную сеть Linkedin в 2012 году.

Российская сторона, которая вступилась за хакера и также подала требование о выдаче задержанного, подозревает Никулина в интернет-кражах. Ордер на арест Никулина за преступление, совершенное в 2009 году, местный суд выдал в ноябре прошлого года.

Источник: Novinky.cz