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В Чехии станет легче получить разрешение на строительство

В Чехии станет легче получить разрешение на строительство

artyommm 331 0
Чешские депутаты одобрили соответствующую поправку в законе.
В Чехии станет легче получить разрешение на строительство

Чешские депутаты приняли поправку в Законе о строительстве, которая должна задать новый старт строительству стране и облегчить условия для возведения частных домов простым гражданам. В первую очередь измененный закон позволит в ускоренном порядке получать разрешение на проведение строительных работ. Министр регионального развития Карла Шлехтова считает, что период ожидания может сократиться наполовину – до 30 дней.

Поправка в законе должна вернуть строительный сектор в нормальную форму. Людям станет легче получать разрешение на возведение частного дома, забора или бассейна. Если забор не будет достигать в высоту 2 м, то разрешение и согласие соседей и вовсе не нужно будет оформлять. В спорных ситуациях с соседями придется разбираться в суде.

Поправка в законе также отменяет лимиты по быстрому оформлению разрешений при строительстве дома площадью не более 150 кв. м или 40 кв. м при других видах построек. 

По сложности получить разрешение на строительство Чехия занимает 130-е место в мире. В Европе хуже дела с этим обстоят только в Словакии, на Кипре и в Молдове. Эксперты считают, что кризис в чешском строительном секторе связан именно с затягиванием сроков выдачи разрешений.

Одним из главных изменений станет возможность для застройщика одной процедурой решить сразу три административных шага – получить заключение о влиянии застройки на окружающую среду, территориальное заключение и разрешение на строительство. Противники стройки в таком случае должны будут подавать всего одну жалобу. Это упростит судебный процесс, и споры не будут затягиваться на годы.

Источник: aktualne.cz

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строительство Чехия законы
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