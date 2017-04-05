Суд вынес вердикт по делу о красных трусах на Пражском Граде

Активистам из группы Ztohoven назначили условный срок лишения свободы и штраф за порчу имущества Пражского Града.

За вывешивание огромных красных трусов над Пражским Градом Окружной суд Праги 1 назначил троим художникам из группы Ztohoven условное наказание. Также они должны будут заплатить администрации Пражского Града более 60 000 крон. Пока приговор не вступил в силу, все стороны оставили себе возможность для подачи апелляции.

Президентский флаг активисты из группы Ztohoven поменяли на нижнее белье осенью 2015 года в качестве протеста против политики президента Милоша Земана. Затем группа объявила, что разорвала флаг на мелкие кусочки и раздала их людям.

Филипу Цргаку, Матею Гаеку и Давиду Гонсу суд назначил 6 месяцев лишения свободы условно с отсрочкой в один год. Это самое мягкое наказание в этом случае. Согласно вердикту, художники совершили кражу, хулиганство и порчу чужих вещей. За это им грозило до трех лет тюрьмы.

Мужчины уже признались, что поменяли президентский флаг на красные трусы и при этом обрезали трос на мачте флага. Они объясняли это правом на проявление свободы слова. Окружной суд в прошлом году частично освободил художников и собирался перенести дело в категорию проступков. Однако Апелляционный суд принял решение, что право на свободу слова нельзя ставить выше права на сохранность имущества.

Судья Шарка Шанторова заявила, что была связана решением Апелляционного суда. По ее словам, апелляционный сенат практически не дал ей возможность выбора и приказал признать вину по всем пунктам, написанным в обвинении.

Согласно вердикту суда, художники должны заплатить Управлению Пражского Града 44 000 крон за поврежденную крышу, 10 000 крон за перерезанный трос и 8400 крон за украденный флаг. Стоимость флага определили на экспертизе: Град за него требовал 33 000 крон. Уполномоченный Града также потребовал заплатить 300 000 крон за моральный ущерб, который активисты нанесли Чешской Республике, но в этом требовании судья отказала.

По мнению адвоката художников Михала Покорного, приговор несправедливый, но у судьи не было возможности принять другое решение. Адвокат считает, что действия его клиентов нельзя классифицировать как преступление.

«Каждый гражданин имеет право выразить свою точку зрения на государственные вещи. Мои клиенты – художники и активисты. Они выбрали такой способ самовыражения, который им близок», – сказал адвокат после завершения заседания журналистам.

Источник: ČTK