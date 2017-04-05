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Чехам больше понравилась ложная страничка российского посольства в Фейсбуке, чем официальная

Чехам больше понравилась ложная страничка российского посольства в Фейсбуке, чем официальная

artyommm 198 0
В Фейсбуке создан шуточный аккаунт Посольства Российской Федерации в Чешской Республике. Посольство уже официально отреагировало на его существование.
Фото: Здание Посольства РФ в Праге, фото https://www.facebook.com/AmbRusCZ
Чехам больше понравилась ложная страничка российского посольства в Фейсбуке, чем официальная

В Фейсбуке недавно появился шуточный аккаунт Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, в которому официальное дипломатическое ведомство не имеет никакого отношения. Посольство дистанцируется от данного профиля и сообщает, что это «изощренный метод гибридного влияния на чешское общественное создание». Ложный аккаунт российского посольства выглядит так, что его можно на первый взгляд спутать с официальным. Но после прочтения публикаций на страничке не остается сомнений в том, что речь идет о шутке.

На официальной странице Посольства Российской Федерации в Чешской Республике появилось сообщение: «Создатель лживого источника распространяет информацию от имени Посольства Российской Федерации в Чешской Республике без законных полномочий и умышленно вводит в заблуждение чешских читателей».

На ложный аккаунт посольства подписалось более 1,5 тысячи человек, в то время как у официальной страницы 740 подписчиков. Будут ли российские дипломаты предпринимать какие-либо шаги в отношении «двойника», пока неизвестно.

Источник: aktualne.cz

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