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С пятницы вводится строгий паспортный контроль граждан ЕС на внешних границах Шенгена

С пятницы вводится строгий паспортный контроль граждан ЕС на внешних границах Шенгена

artyommm 388 0
Пограничные службы будут сверять документы граждан ЕС при въезде или выезде из Шенгена по базам Интерпола и Шенгенской информационной системы, чего раньше не делали.
С пятницы вводится строгий паспортный контроль граждан ЕС на внешних границах Шенгена

На туристах из Чехии также отразится подготавливаемое ужесточение проверок на пограничных переходах Шенгенской зоны, – предупреждает Министерство иностранных дел ЧР. Новые, более строгие правила проверок вступают в силу в пятницу, 7 апреля. ЕС принял такое решение месяц назад, постановление должно помочь в борьбе с терроризмом и использованием украденных документов. Новое постановление усложнит поездки гражданам ЕС, например, в Сирию, где они могли бы вступить в террористические организации. 

Чешский МИД ожидает, что ужесточение проверок на границах Шенгена отразится в первую очередь на чехах, которые любят ездить на отдых в Хорватию. «На пограничных переходах (Словении и Венгрии) со странами вне Шенгена будут проверять всех, в том числе и граждан ЕС – как на въезде, так и на выезде. По доступной информации, упрощения проверок не будет даже в праздничные дни или во время туристического сезона», – сообщили в Чернинском дворце.

Обладатели паспортов стран ЕС ранее не проходили никаких проверок при въезде или выезде из Шенгенской зоны. Теперь пограничники будут проверять их документы по базе данных Шенгенской информационной системы и базе украденных паспортов Интерпола. 

Если систематические проверки пересекающих границы людей в портах или на погранпереходах будут существенно осложнять движение транспорта, то страны смогут проводить только выборочные проверки отдельных граждан. Но при этом должно соблюдаться условие, что данное решение не поставит под угрозу безопасность, здоровье людей и международные отношения стран ЕС.

В Чехии внешние шенгенские границы находятся только в международных аэропортах. В полиции по делам иностранцев прокомментировали новую систему проверок так: «Для нас ничего не изменится, все это мы делали и раньше».

Источник: tyden.cz

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Шенген Чехия
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