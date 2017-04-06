Сегодня ночью в Праге произошло двойное убийство

43-летний мужчина убил пожилых родителей своей бывшей жены, а затем совершил самоубийство.

В пражском районе Йижни-Мнесто сегодня ночью убили 67-летних супругов. В их квартиру незадолго до происшествия пришел их зять и угрожал им и своей бывшей жене пистолетом. Утром его нашли в Среднечешском крае: мужчина покончил жизнь самоубийством. На сайте полиции об этом сообщила пресс-секретарь Андреа Зоулова.

Полицейских вызвали на улицу Менделову вскоре после полуночи. Житель квартиры на седьмом этаже сообщил, что мужчина угрожал ему пистолетом. По первоначальной информации, речь шла о 43-летнем зяте убитой супружеской пары. Бывшей жене убийцы удалось убежать.

«Когда полицейские вошли в квартиру, то обнаружили пожилую пару без признаков жизни. Все улики свидетельствовали о том, что оба человека были убиты», – добавила пресс-секретарь.

Полиция искала преступника в Праге и Среднечешском крае. К поискам были подключены десятки полицейских и криминалистов. Мужчину нашли около 6 утра.

«В одном из населенных пунктов Среднечешского края разыскиваемого мужчину обнаружили полицейские. Согласно первоначальной информации, он совершил самоубийство», – уточнила Зоулова.

Обстоятельства инцидента полиция продолжает расследовать.

Источник: ČTK