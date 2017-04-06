В Чехии появился сервис взаимопомощи для людей любого возраста

Первый подобный проект в Чехии хотят официально зарегистрировать в Злине. Люди помогают друг другу бесплатно, каждый – по мере своих возможностей и способностей.

В Чехии появился новый сервис, который действует на добровольных началах и помогает людям разных возрастов бесплатно. В рамках одного клуба или объединения люди выполняют друг для друга разную работу в рамках взаимопомощи. Подобный опыт чехи переняли у соседей австрийцев.

Как работает сервис

Если, например, бабушке понадобятся услуги электрика, она может обратиться к специалисту, который участвует в проекте Sousedé plus («Соседи плюс»). Взамен она может отремонтировать ему брюки или другую одежду.

Как говорит координатор объединения «Соседи плюс» в Злине, это проект для сплочения людей разных поколений, и каждый может предложить свою помощь. Молодые люди, например, пользуются репетиторскими услугами для своих детей.

Пока в проекте участвует немного человек. Они могут помочь с доставкой продуктов из магазина, с работой по дому или ремонтом одежды. О сервисе знают только некоторые; к тому же люди не готовы поверить, что кто-то может хотеть помочь бесплатно. В ближайших планах у объединения зарегистрироваться в мэрии и получить помещение, где можно было бы проводить встречи. Постепенно сервис будет приходить и в другие города Чехии.

Источник: idnes.cz