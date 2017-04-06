Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной

Европарламент в четверг, 6-го апреля 2017 года, принял постановление по либерализации визового режима с Украиной.

Постановление стало результатом договоренности депутатов с Советом министров ЕС. Благодаря этому украинские граждане уже с июня 2017 года смогут при определенных условиях путешествовать по Евросоюзу без виз.

Граждане Украины, у которых оформлены биометрические паспорта, смогут въезжать на территорию Евросоюза на срок до 90 дней в течение любого времени за 180 дней.

Это может быть визит с целью отпуска, посещения родственников, друзей или командировка. Право на работу безвизовый режим не дает.

Освобождение от оформления виз распространяется на территорию всех государств Евросоюза, за исключением Ирландии и Великобритании. Безвизовый режим для украинцев введут на таких же условиях, как страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

«Украина выполнила все критерии, а в реформировании даже превысила наши ожидания», – прокомментировала евродепутат Мария Габриэль, которая выступала с докладом Парламента.

По ее словам, либерализация визового режима будет достигнута «конкретными усилиями украинцев, их европейскими амбициями и стремлением к миру и стабильности».

Новое законодательство перед вступлением в силу еще должны утвердить оба законодательных комитета Евросоюза. В голосовании Европарламента введение безвизового режима с Украиной поддержал 521 депутат, против проголосовало 75 депутатов, 36 воздержалось от голосования. Также постановление должен формально принять Совет министров ЕС. Ожидается, что все необходимые разрешения будут получены до июня.

Условием для либерализации визового режима для граждан Украины было укрепление так называемого защитного механизма отмены, согласно которому Евросоюз сможет снова ввести визы в любой момент как реакция на чрезвычайную ситуацию (резкий рост неконтролируемой миграции, рост безосновательных заявлений на получение убежища, угроза безопасности европейских государств и др.).

Также Евросоюз отменил визы для граждан Грузии.

Источник: www.europarl.europa.eu