Чехия заплатит эмигрантке почти 1,5 млн крон

Страсбургский суд признал право собственности на участок в чешском городе Тршебич за эмигранткой из Чехии Сильвией Жаковой, которая уехала из страны в 1968 году. Государство незаконно отняло у нее имущество.

Европейский суд по правам человека признал право чешской эмигрантки на компенсацию в размере более 58 тысяч евро (почти 1,5 млн крон) за то, что она незаконно была лишена недвижимого имущества. Изначально чешка хотела получить возмещение в размере почти 6 млн крон – за финансовые убытки, моральный ущерб и траты на обращения в суд.

В 2013 году суд в Страсбурге вынес решение, согласно которому государство лишило чешку имущества, что противоречит положениям европейской конвенции по правам человека, касающихся охраны имущества. Но решение вопроса о размере компенсации отложили.

Сильвия Жакова эмигрировала из Чехии в 1968 году и сейчас живет в Германии. В 70-е гг. коммунисты забрали у нее имущество, включая земельный участок в городе Тршебич, – говорится в пресс-релизе суда. В 1991 году государственное решение было признано недействительным, и женщина начала сдавать свой участок в аренду городу.

В 1997 году кадастровый центр признал город единственным владельцем земли. Жакова настаивала, что только она и была единственным собственником начиная с 1960 до 1997 года. По мнению государства, она лишилась участка решением суда в 1971 году за нелегальный выезд из республики, а затем ее зарегистрировали как собственника земли по ошибке чиновников.

Источник: ceskatelevize.cz