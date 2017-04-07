Учителям в Чехии начнут платить больше

Палата депутатов одобрила поправки в законе, касающиеся аттестации учителей и прибавок к зарплате в зависимости от их категории.

Палата депутатов Чехии одобрила новые правила аттестации педагогических работников. Педагоги в ЧР будут проходить три ступени карьеры – от начинающего учителя к выдающемуся. От категории учителя будет зависеть и сумма его зарплаты. Классные руководители также будут получать больше. Не прошла только поправка, которая могла бы позволить педагогам взять на полгода беспрерывный академический отпуск. Закон теперь рассмотрит Сенат.

Начинающие учителя через 2 года работы смогут получить статус «самостоятельного учителя» и прибавку к зарплате в размере 2 тысяч крон. Через 7 лет практики они уже смогут претендовать на получение категории «выдающийся учитель» и зарплату на 5 тысяч крон больше.

Начинающие педагоги должны будут 2 года отработать, прежде чем претендовать на повышение. Аттестацию будет проводить школа, где они преподают. Помогать начинающим будут учителя-руководители, которым за это будут доплачивать 3 тысячи крон в месяц. Педагоги, которые на данный момент уже более 2 лет работают в школе, автоматически получат статус самостоятельных, им аттестацию проходить не нужно.

Аттестация для получения высшей категории будет проводиться только с 2021 года. Контролировать ее будет Национальный институт последующего образования, который будет обеспечивать независимость и равноправие при оценке компетенций учителей.

Депутаты также одобрили повышение зарплат для классных руководителей на1000-1500 крон в месяц. На данный момент за ведение класса учитель получает около 400 крон до вычета налогов.

Министерство образования считает, что после вступления поправок в закон в силу, профессия учителя станет более престижной в глазах выпускников педагогических факультетов, которые из-за низких зарплат выбирают работу в других сферах. Сейчас, например, молодой учитель может рассчитывать на повышение зарплаты только после 6 лет работы в школе.

Источник: ceskatelevize.cz