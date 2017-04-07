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Парламент Чехии одобрил бесплатную выдачу паспортов с чипом всем гражданам

Парламент Чехии одобрил бесплатную выдачу паспортов с чипом всем гражданам

artyommm 141 0
Также стало известно, сколько нужно будет платить за срочную выдачу документов в тот же день или в течение 5 дней.
Парламент Чехии одобрил бесплатную выдачу паспортов с чипом всем гражданам

Палата депутатов одобрила выдачу паспортов с чипом гражданам республики бесплатно, а не за 500 крон, как предполагалось ранее. Министр внутренних дел Милан Хованец считает это следующим шагом к электронизации государственного управления.

Граждане Чехии смогут подать заявление о выдаче внутреннего паспорта и загранпаспорта в сокращенный период. За плату получить документы можно будет в течение одного дня или в течение 5 дней с момента его подачи. Теперь закон должен будет рассмотреть Сенат.

Для получения паспорта в течение 24 ч граждане должны будут обращаться в МВД или в госучреждения с расширенным полем действия. За готовым документом необходимо будет идти в министерство. Если гражданин сможет подождать 5 дней, то забрать паспорт можно будет в госучреждении, где подавалось заявление.

За выдачу внутреннего удостоверения в тот же день гражданин должен будет заплатить 1 тысячу крон, для ребенка в возрасте до 15 лет – 500 крон. Если паспорт нужен через 5 дней, то плата составит 500 крон, за ребенка – 300 крон. Дороже обойдется срочная выдача загранпаспортов. Чтобы получить его в тот же день, придется заплатить 6 тысяч крон, за ребенка – 2000 крон. Если готовый паспорт нужен уже через 5 дней, то плата составит 3 тысячи крон, за ребенка – 1 тысячу крон.

Электронные удостоверения личности позволят гражданам удаленно обращаться в госучреждения через специальные системы и решать отдельные вопросы без посещения их офисов. На каждый чип будет записан так называемый аутентификационный сертификат, который позволит гражданину входить на порталы государственного управления. В дальнейшем предполагается, что обладатели электронных паспортов смогут получить и электронную подпись.

Источник: idnes.cz

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Темы
документы Парламент ЧР Палата депутатов ЧР гражданство
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