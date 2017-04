Грузовик задавил людей в центре Стокгольма

Премьер-министр Швеции заявил о нападении на страну, объявлена высшая степень угрозы. Центр Стокгольма перекрыли.

Фото: twitter.com/SigmaSquawk

Не менее 2 человек погибло в результате наезда грузовика в центре Стокгольма. Точное количество пострадавших пока неизвестно. По информации шведского издания Aftonbladet, грузовой автомобиль въехал в здание торгового центра Åhlens в районе Drottninggatan. Как сообщает шведское телевидение SVT, люди слышали выстрелы, но полиция не подтвердила эту информацию. Полицейские считают, что речь может идти о теракте.

Репортер шведского радио сообщил, что видел не менее 3 погибших, но, вероятнее всего, «их там будет больше». Криминалисты пока говорят только о 2 жертвах. Издание Aftonbladet сообщает, что люди бросились в панике бежать, когда увидели грузовой автомобиль, протаранивший стену торгового центра.

Центр Стокгольма перекрыт, полиция также провела эвакуацию стокгольмского центрального вокзала. В столице объявлена высшая степень угрозы. Премьер-министр Швеции заявил, что один подозреваемый уже задержан. Он также сказал: «На Швецию напали. Все говорит о теракте». По информации ČTK, местный пивовар сообщил, что рано утром у него был угнан грузовой автомобиль.

Eyewitness footage shows crowds running from the incident in the Drottninggatan area of Stockholm https://t.co/llrfETEgOJ pic.twitter.com/Gxx7bmztTI — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 апреля 2017 г.

JUST IN: The vehicle used in the Stockholm incident had been hijacked at a restaurant, Swedish newspaper reports https://t.co/p0TscH9P4M pic.twitter.com/gYd6IbNv6C — CNN International (@cnni) 7 апреля 2017 г.

Источник: rozhlas.cz