К весенним уборкам в Чехии присоединились 70 тысяч добровольцев

Весна еще не закончилась, а в мероприятиях по уборке Чехии приняло участие на 20% больше добровольцев, чем в прошлом году.

Более 70 тысяч добровольцев присоединилось к весенним мероприятиям по уборке Чехии, и это почти на 20% больше, чем весной прошлого года. Всего люди собрали 1 080 тонн мусора в 1 750 местах по всей республике.

В этом году для распространения информации о субботниках организаторы использовали платформу «Мобильное радио» (Mobilní rozhlas), которая позволяет также получать обратную связь от отдельных команд по уборке.

Интересно, что в этом году уменьшилось количество мусора, собранного каждым участником субботников. В прошлом году один человек собирал до 19 кг мусора, в этом – только 15 кг. Организаторы считают, что это связано либо с тем, что за несколько последних лет удалось собрать большую часть крупных и старых нелегальных свалок, либо – люди начали бережно относиться к окружающей среде.

Акция Ukliďme svět, ukliďme Česko («Приберем мир, приберем Чехию») не завершается: на оставшуюся часть весны запланировано еще 400 уборок. В начале мая начнется фотоконкурс, на котором будут выбирать лучший снимок с субботников. Одной из номинаций конкурса будет самая забавная находка. Как говорят организаторы, добровольные уборщики только в Кладно нашли гитару, палатку и фонтан с лягушкой.

Организаторы благодарят всех, кто участвует в субботниках или активен в приложении ZmapujTo. Оно помогает поделиться информацией о нелегальной свалке и других проблемах, касающихся загрязнения окружающей среды.

Источник: uklidmecesko.cz