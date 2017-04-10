Участок пражского метро закроют на выходные

Пассажиров будут перевозить дополнительные автобусы, движение по трамвайным и автобусным маршрутам усилят.

Участок метро по линии С от станции Nádraží Holešovice до Pražského povstání с пятницы 14 апреля и до Пасхального понедельника 17 апреля будет закрыт в обоих направлениях по причине ремонта и замены путей. Пассажиры смогут воспользоваться дополнительными автобусами. Кроме того будет работать новый трамвайный маршрут.

В течение всего дня будет работать автобусный маршрут XC, который будет перевозить пассажиров к станциям Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, I. P. Pavlova, Vyšehrad и Pražského povstání.

Как сообщают в Транспортном предприятии, за время, пока участок метро будет закрыт, планируется поменять почти 3 км путей. Пасхальные выходные выбрали как самое удобное время для проведения работ – из-за сокращения пассажиропотока.

На время ремонта планируется усилить движение трамваев по маршруту №6. Кроме того будет введен маршрут №36, по которому трамваи будут ездить с 9 до 20:00 по трассе Bílá labuť, Náměstí Republiky, Dlouhá třída, Strossmayerovo náměstí, Výstaviště Holešovice и Nádraží Holešovice. Также будет усилено движение трамваев №17 до остановки Vozovna Kobylisy.

Изменения коснутся автобусных маршрутов: по направлениям 118, 196 и 213 пустят автобусы большей вместимости. Пассажиров предупреждают об изменениях со среды на всех станциях метро. В период проведения ремонтных работ рядом с закрытыми станциями будут находиться информаторы, у которых можно будет узнать о более удобном варианте транспортного сообщения.

Источник: idnes.cz