2500 чешских туристов продолжают отдыхать в Египте, несмотря на теракты

Ассоциация турагентств ЧР сообщила, что чешские туристы не собираются уезжать из Египта или отменять путевки из-за нападений на христианские костелы.

2500 чешских туристов, которые на данный момент находятся в Египте, не будут уезжать из страны из-за терактов, произошедших в минувшие выходные. Большинство туристов отдыхает в спокойных населенных пунктах, находящихся в отдалении от мест терактов, совершенных против местных христиан.

Летом в Египте отдыхает до 3500 чешских туристов в неделю. По словам пресс-секретаря турагентства Firo-tour Евы Немечковой, пока ни один из клиентов не спрашивал о возможности отменить поездку. Директор по маркетингу компании Exim Tours Станислав Зима заявил, что туристы уже не реагируют на подобные инциденты, так как они регулярно происходят по всему миру.

По словам заместителя председателя Ассоциации турагентств ЧР Яна Папежа, еще слишком рано делать какие-либо заключения. Чешские туристы находятся далеко от мест, где произошли нападения, поэтому на данный момент турагентства ждут реакции от Министерства иностранных дел. Пока оно не объявит Египет небезопасной страной, клиенты юридически не имеют права потребовать у турагентств изменить их место пребывания. Тем не менее туроператоры стараются прийти к компромиссу с теми, кто опасается путешествий по Египту.

В эти выходные, во время празднования Вербного воскресенья, в двух христианских костелах в Египте два террориста-смертника взорвали бомбы. При взрывах погибло 44 человека, более сотни пострадало. Президент Египта заявил, что на 3 месяца введет в стране чрезвычайное положение, и подключил к защите инфраструктуры страны армию. Ответственность за нападения, совершенные за три дня до визита папы римского Франциска в Египет к пасхальной неделе, взяла на себя террористическая организация Исламское государство. Радикалы угрожали, что готовятся совершить и другие нападения.

Обновление на 16:59

Чешское Министерство иностранных дел порекомендовало в связи с ситуацией в Египте воздержаться от индивидуальных путешествий в Каир и его окрестности. Безопасности туристов, находящихся в туристических центрах у Красного моря и возле известных древнеегипетских достопримечательностей, ничего не угрожает. Чешским гражданам, пребывающим в Египте, МИД советует быть осторожными и избегать каких-либо общественных собраний. Об этом МИД информировал на официальном сайте.

Источник: ČTK