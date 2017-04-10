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Здания судов в Словакии эвакуировали из-за угроз о бомбе

Здания судов в Словакии эвакуировали из-за угроз о бомбе

Vladislava M 253 0
Словацкая полиция сегодня занималась эвакуацией и проверкой областных судов и государственных учреждений по всей стране из-за анонимной угрозы о бомбе.
Здания судов в Словакии эвакуировали из-за угроз о бомбе

Сегодня по всей Словакии из-за угрозы о бомбе были эвакуированы здания судов и государственных учреждений. Об этом сообщил портал hnonline.sk, по информации которого заявление о находящейся в областном суде бомбе было принято в городе Кошице. В каком именно суде заложена бомба, аноним не сообщил.

«На данный момент эвакуация прошла в восьми судах в Прешовском крае. Были осмотрены все областные суды в Жилинском крае: бомбу там не обнаружили», – написали на сайте.

После заявления о бомбе полиция осмотрела и областной суд в Прьевидзе. Такие же меры были приняты и в нескольких соседних городах. Поступление тревожного сообщения о бомбе подтвердила пресс-секретарь братиславской краевой полиции Луция Мигаликова.

Источник: idnes.cz

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Темы
бомба Словакия
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