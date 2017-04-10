В Чехии появится Музей тоталитаризма

В тюрьме Угерске-Градиште, где в 50-е гг. пытали политзаключенных, откроют Музей тоталитаризма с двумя постоянными экспозициями.

Фото: автор Palickap

В Угерске-Градиште скоро снова откроется печально известная тюрьма, в которой подвергались пыткам жертвы коммунистического режима. Власти чешского города и области одобрили предложение открыть в здании Музей тоталитаризма. Он будет занимать три этажа (около 2 тысяч кв. м).

В тюрьме Угерске-Градиште в 50-е гг. содержались политические заключенные в Чехословакии. Посетители смогут увидеть тюремные камеры и часовню, где будут работать 2 постоянные экспозиции. Первая, под рабочим названием «Музей тоталитарных режимов», будет посвящена истории тюрьмы, а также судьбам ее узников. Посетители смогут узнать о пытках, жестоких допросах и бесчеловечном обращении с заключенными со стороны следователей Государственной безопасности. Вторая экспозиция будет рассказывать о коммунистической пропаганде.

На первом этаже будет находиться вход с кассой, буфет и офисные помещения. На втором этаже можно будет пройти по камерам и зайти в часовню. На третьем этаже будет работать архив и хозпомещения.

Сколько денег понадобится на открытие музея, станет известно к середине года. Также экспертам предстоит рассчитать, каким будет бюджет ремонта остальных 8 тысяч кв. м здания, где разместится областной суд и архив.

Тюрьма в Угерске-Градиште открылась в конце 19 века, но широкую известность обрела в 50-е гг. 20 века, когда туда начали отвозить политзаключенных. С 1960 года здание начало ветшать. С 90-х гг. безуспешно предпринимались попытки найти финансирование на ремонт объекта.

Источник: ceskatelevize.cz

Источник фото: cs.wikipedia.org, лицензия CC BY-SA 4.0, автор Palickap