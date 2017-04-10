Пражские полицейские героически спасли самоубийцу, который упал с моста

Желание жить вернулось к мужчине, когда он упал с высокого моста в холодную воду. Один из полицейских бросился с берега в реку и спас его.

Фото: Мост Пробега мира (Most Závodu míru) в Праге, где произошел инцидент. Фото: Mapy.cz

Полицейские в Праге-Радотине смогли спасти жизнь мужчине, который решил спрыгнуть с моста. Самоубийца вырвался у них из рук и упал в холодную воду, где начал просить о помощи.

Инцидент произошел в субботу. Телефон горячей линии диспетчерской службы зазвонил в три часа ночи. Очевидец сообщил, что на Мосте Пробега мира находится самоубийца. Ближайший патруль из Радотина сразу выехал на помощь и обнаружил мужчину, который свисал с моста, держась руками за перила из последних сил.

Полицейские начали пытаться говорить с самоубийцей, но мужчина отказывался вступать с ними в разговор и только кричал, что жизнь его больше не интересует. Мужчина требовал, чтобы его не трогали.

«Полицейские не слушали его и в подходящий момент схватили мужчину за руки. Тем не менее он так сильно сопротивлялся, что наконец упал в воду», – рассказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Патруль сразу же спустился на велосипедную дорожку под мостом, где полицейские увидели мужчину, сопротивляющегося течению.

«За пару секунд мужчина выплыл на поверхность и стал просить полицейских спасти его. Он кричал, что не может дышать и боится утонуть.Один из полицейских мгновенно снял пистолет и пояс с другими приспособлениями и бросился в воду», – описал события пресс-секретарь.

Полицейскому удалось героически вытащить из воды 44-летнего мужчину, который получил переохлаждение. Пострадавшего отвезли в пражскую больницу в Богнице. Его спасатель переоделся в сухую одежду и закончил службу.

Источник: Novinky.cz