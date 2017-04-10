Хитроумный вор унес дорогой велосипед прямо с выставки в Праге

Перед открытием выставки-продажи в Праге был украден велосипед стоимостью 235 тысяч крон. Продавец предлагает вознаграждение 30 тысяч крон за информацию о краже.

Фото: policie.cz

Неизвестный украл в пражском выставочном комплексе в Летнянах дорогой горный велосипед, изготовленный из карбона, для участия в соревнованиях. Велосипед стоимостью 235 тысяч крон должен был демонстрироваться в выставке, но был украден еще до ее открытия. Полиция разыскивает вора с конца марта. Сегодня на ее официальном сайте были опубликованы видео происшествия с камер видеонаблюдения.

Велосипед Specialized S - Works Epic FSR Carbon должен быть участвовать в трехдневной выставке For Bikes, которая проходила с 30 марта. Камеры видеонаблюдения сняли неизвестного мужчину, который подошел к стенду с велосипедом до открытия мероприятия и украл экспонат.

«Перед этим он несколько минут ходил и ждал подходящего момента. Потом он унес велосипед с поля зрения сотрудников на стенде, накрыл его брезентом и вынес из зала», – сообщил пресс-атташе полиции Праги Ян Данек.

Полиция просит свидетелей помочь с поисками преступника. Потерпевший продавец предлагает вознаграждение 30 тысяч крон за информацию, которая поможет найти вора. За кражу ему грозит до 5 лет тюрьмы.