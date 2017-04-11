Исследование: Каким государственным институтам доверяют чехи

Социальный опрос показал, что чехи больше всего доверяют армии. Церкви пользуются наименьшим уровнем доверия.

Среди всех государственных институтов чехи больше всего доверяют армии, полиции и судам. Наименьшим доверием пользуются церкви. Такие результаты показало исследование, которое провел Центр по изучению общественного мнения. По сравнению с результатами сентября прошлого года уровень доверия вырос к традиционным СМИ (печать, телевидение, радио). К профсоюзам население стало относиться хуже.

Лучше всего среди всех государственных институтов чехи относятся к армии. Ей доверяет 63% опрошенных. Полиция пользуется доверием 61% чехов, суды – 54% респондентов. Уровень доверия к этим государственным институтам по сравнению с прошлым годом практически не изменился.

Радио и банкам доверяет 48% чехов. Интернет пользуется доверием 41% респондентов, а профсоюзы – 40% опрошенных. Телевидению, согласно исследованию, доверяет 38% чехов, а некоммерческим организациями выразило доверие 36% опрошенных.

Из всех исследуемых государственных организаций чехи меньше всего доверяют церквям. Им выразило доверие только 25% респондентов. По данным исследования, уровень доверия к церквям с каждым годом продолжает падать.

Исследование проходило с 6 сентября прошлого года до 19 марта 2017 года. В нем поучаствовало 1045 людей старше 15 лет.

Источник: ČTK