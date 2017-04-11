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Странное самоубийство в Чехии: девочки взялись за руки и пошли под поезд

Странное самоубийство в Чехии: девочки взялись за руки и пошли под поезд

artyommm 900 0
В чешском городе две несовершеннолетние вместе совершили самоубийство на железнодорожном переезде. Мотивы поступка неизвестны.
Странное самоубийство в Чехии: девочки взялись за руки и пошли под поезд

В субботу в чешском населенном пункте Млекойеды-у-Мнелника на оживленной железной дороге между Вшетатами и Нератовице произошло самоубийство двух девочек при загадочных обстоятельствах. Несовершеннолетние добровольно пошли под колеса движущегося поезда. Коллективные самоубийства происходят редко, в особенности – среди детей. Мотив такого поступка также остается загадкой: сложные отношения с родителями, о чем говорят знакомые обеих девочек, кажутся недостаточной причиной.

Две подружки, Вероника и Руженка, сидели на ж/д путях и ждали. В тот момент, когда за ними у переезда загорелся семафор, а вдали показался поезд, девочки в последний раз обнялись, взялись за руки и пошли навстречу локомотиву. Машинист отчаянно пытался подавать им сигналы, но подружки не сделали даже шага в сторону.

Под новостью об этом странном самоубийстве редакция idnes.cz закрыла комментарии, объяснив это тем, что не успевает удалять многочисленные непристойные и вульгарные выражения. 

 

Источник: idnes.cz

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Темы
самоубийство дети поезда Чехия
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