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В Праге не хватает полицейских, сотрудников приглашают из Моравии

В Праге не хватает полицейских, сотрудников приглашают из Моравии

artyommm 260 0
Стартовая зарплата новичка в полиции начинается с 18 тысяч крон. Такая оплата труда не может конкурировать со средним заработком по столице.
В Праге не хватает полицейских, сотрудников приглашают из Моравии

Полиция в Средчешском крае и Праге испытывает дефицит сотрудников, привлекать новых в достаточном количестве пока не получается. По этой причине на работу в столицу приглашают более 200 полицейских из Остравы, Оломоуца, Высочины и Злина. В Моравскосилезском крае, в свою очередь, в этом году удалось набрать больше новичков, чем требовалось.

Как говорят в президиуме полиции, в центральной части Чехии сложилась высокая конкуренция на рынке труда. Стартовая зарплата полицейских в регионе начинается с 18 тысяч крон и не может сравниться с высокой средней зарплатой. Различные службы безопасности предлагают более выгодные условия оплаты труда, поэтому в полиции сложились проблемы с набором.

В полиции признаются, что с помощью новичков из других регионов проблему дефицита полицейских кадров в центре Чехии и Праге удается решить только частично. Как только завершится подготовка новых кадров, приглашать полицейских из других регионов  больше не будут. 

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция Прага зарплата Моравскосилезский край
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