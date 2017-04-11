В Чехии впервые протестируют беспилотный автомобиль прямо на улицах города

Министерство транспорта Чехии поддержало инициативу региона по проведению испытаний беспилотных автомобилей на городских дорогах.

Усти-над-Лабем может стать первым городом в Чехии, где будут проходить испытания беспилотных автомобилей на обычных улицах. Пилотный проект, который должен помочь развитию технологий и тестированию возможностей автономных автомобилей, поддержали власти края и министерство транспорта.

В Усти-над-Лабем уже состоялась встреча министра Дана Тёка и мэра города Веры Нехибовой. На следующей неделе политики проведут переговоры с представителями автомобильных компаний. «Для Чехии это был бы уникальный пилотный проект. Вдохновение и опыт можно перенять у Швейцарии, где в городе Сьон тестируются два микроавтобуса», – говорит мэр Усти-над-Лабем.

В Устецком крае уже появилось несколько проектов, ориентированных на развитие автономных автомобилей. Например, компания Valeo нанимала людей, которые вместе с Инновационным центром Устецкого края вместе работали над «обучением» самоуправляемых машин: с помощью компьютера они обозначали дороги, по которым автомобиль должен был передвигаться, и «объяснили» ему, как преодолевать препятствия.

Продвижением умных автомобилей в Усти-над-Лабем занимается Мартин Хаузенблас, основатель концепта стартапа Liftago. Он помогал инициировать переговоры о тестировании автономных автомобилей в крае: «Наша цель – создать такое пространство, чтобы компании, как Tesla, хотели строить свои фабрики в Усти-над-Лабем».

Источник: ihned.cz