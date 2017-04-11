Чешские полицейские на Пасху будут проверять водителей на трезвость

Со среды по понедельник на чешских дорогах будут проходить усиленные проверки водителей. Полицейские будут дежурить на дорогах во всех краях страны.

На Пасху за безопасностью на дорогах Чехии будет следить около трех тысяч полицейских. Они будут проводить проверки, в основном, на магистралях и в проблемных местах. В первую очередь полицейские будут проверять, не употребляли ли водители алкоголь или наркотики перед тем, как сесть за руль. Это связано с тем, что во время пасхальных выходных аварии с участием нетрезвых водителей происходят в два-три раза чаще, чем в обычные дни.

Со среды до понедельника полицейские будут участвовать в республиканской акции в целях обеспечения безопасности на дорогах. Проверки будут проходить как в Праге, так и во всех краях Чехии. Больше всего полицейских на дорогах будет в среду и четверг, когда люди будут выезжать на праздники, а затем в понедельник – когда они будут возвращаться.

По словам директора Транспортной полиции Томаша Лерха, Пасха с точки зрения безопасности – один из самых опасных периодов по количеству ДТП за весь год. Во время продленных выходных люди чаще путешествуют, выезжают на дальние расстояния. В связи с этим на главных магистралях становится больше машин. Кроме того, на дороги возвращаются водители, которые не ездили целую зиму.

Директор Транспортной полиции предупреждает, что в апреле начинается и сезон мотоциклистов, а на дорогах становится больше пешеходов и велосипедистов. Риск представляют и перепады температуры, когда днем воздух прогревается больше 10 градусов тепла, а ночью столбик термометра падает ниже нуля.

Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут на пасхальные выходные, выехать с запасом времени, не спешить и отдыхать в случае усталости. Также следует наблюдать за новостями в области транспорта. Пешеходам и велосипедистам советуют использовать светоотражающие элементы и защитные приспособления.

Источник: www.tyden.cz