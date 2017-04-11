Чешские полицейские на Пасху будут проверять водителей на трезвость

На Пасху за безопасностью на дорогах Чехии будет следить около трех тысяч полицейских. Они будут проводить проверки, в основном, на магистралях и в проблемных местах. В первую очередь полицейские будут проверять, не употребляли ли водители алкоголь или наркотики перед тем, как сесть за руль. Это связано с тем, что во время пасхальных выходных аварии с участием нетрезвых водителей происходят в два-три раза чаще, чем в обычные дни.
Со среды до понедельника полицейские будут участвовать в республиканской акции в целях обеспечения безопасности на дорогах. Проверки будут проходить как в Праге, так и во всех краях Чехии. Больше всего полицейских на дорогах будет в среду и четверг, когда люди будут выезжать на праздники, а затем в понедельник – когда они будут возвращаться.
По словам директора Транспортной полиции Томаша Лерха, Пасха с точки зрения безопасности – один из самых опасных периодов по количеству ДТП за весь год. Во время продленных выходных люди чаще путешествуют, выезжают на дальние расстояния. В связи с этим на главных магистралях становится больше машин. Кроме того, на дороги возвращаются водители, которые не ездили целую зиму.
Директор Транспортной полиции предупреждает, что в апреле начинается и сезон мотоциклистов, а на дорогах становится больше пешеходов и велосипедистов. Риск представляют и перепады температуры, когда днем воздух прогревается больше 10 градусов тепла, а ночью столбик термометра падает ниже нуля.
Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут на пасхальные выходные, выехать с запасом времени, не спешить и отдыхать в случае усталости. Также следует наблюдать за новостями в области транспорта. Пешеходам и велосипедистам советуют использовать светоотражающие элементы и защитные приспособления.
Источник: www.tyden.cz