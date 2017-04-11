Бежавший в Чехию блогер попросил разрешения посетить Россию

Известный блогер Рустем Адагамов, проживающий в Праге, хочет приехать на родину к больной матери.

Фото: https://www.facebook.com/adagamov

Популярный российский блогер Рустем Адагамов, который с февраля 2013 года живет в Праге, попросил у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина помочь ему приехать к умирающей матери в Россию. По словам Адагамова, он хотел попасть в Россию через Минск, но ему сказали, что это невозможно. Свою просьбу блогер выразил в социальной сети Twitter.

В Москве умирает моя мама. Я хотел приехать к ней через Минск, но мне сказали, что это невозможно. Александр Иванович, помогите мне. — Рустем Адагамов (@adagamov) 11 апреля 2017 г.

Рустем Адагамов был одним из самых известных русскоязычных блогеров в «Живом журнале». В 2013 году против него завели доследственную проверку по делу о возможных отношениях с несовершеннолетней в Норвегии. В этом же году Адагамов покинул Москву и переехал в Прагу, где проживает до сих пор. В 2014 году Адагамова объявили в федеральный розыск.

4 апреля этого года Адагамов написал в Живом журнале, что больше он не будет вести в нем записи. На данный момент блогер поддерживает аккаунты в Twitter и Facebook.