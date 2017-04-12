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Пражане возмущены: Арендные квартиры для нуждающихся заняли судьи

Пражане возмущены: Арендные квартиры для нуждающихся заняли судьи

Vladislava M 313 0
Жители Праги, оказавшиеся в нужде, не могут получить арендное жилье по социальным ценам, потому что такие квартиры снимают судьи и государственные обвинители с зарплатой выше 100 тысяч крон в месяц.
Пражане возмущены: Арендные квартиры для нуждающихся заняли судьи

Чешская партия пиратов обнаружила документ, в котором указано, сколько платят за квартиры в Праге судьи и государственные обвинители. Оказалось, что при зарплатах выше 100 тысяч крон в месяц они пользуются так называемыми социальными арендными ценами: по 60 крон за квадратный метр.

В числе нанимателей, которые за проживание в квартирах пражского магистрата платят аренду в районе 60 крон за квадратный метр, фигурирует несколько десятков судей и обвинителей. Документ, подтверждающий эти факты, представители Чешской партии пиратов получили прямо в магистрате. Таблицы, представленные в документе, детально показывают, где проживают судьи и государственные представители, квартиру какой площади они снимают и сколько за нее платят.

Оказалось, что арендные цены для них колеблются от 60 до 69 крон за квадратный метр.

«Я считают, что это не совсем справедливо, когда те, кто получает высокие зарплаты, пользуются дотируемым социальным жильем», – прокомментировал пражский представитель Пиратов Якуб Михалек.

Для сравнения: квартиры сдают в аренду и отдельные городские части Праги по стоимости около 100 крон за квадратный метр. Арендная плата в размере 60 крон за м2 предназначена для нуждающихся людей. За аренду частной квартиры наниматели платят в среднем 130 крон за м2.

Магистрат подтвердил, что в его квартирах живут судьи и государственные представители, но отказался комментировать цены. Пресс-секретарь пражского магистрата Вит Хофман утверждает, что величина арендной платы государственных сотрудников – их личные данные.

Однако советник движения ANO Радек Лацко, который занимается проблематикой жилья, говорит, что размер арендной платы в городе регулирует закон. Согласно этому закону, судьи и обвинители не имеют права снимать жилье по социальным ценам.

Пираты подняли проблему в пражском магистрате, который пообещал повысить судьям арендную плату на 20%, но в течение неопределенного времени.

Разбираться в том, кто проживает в квартирах по ценам для нуждающихся, Пираты стали после жалобы жительницы Праги. Она оказалась в социальной нужде, но квартиру с низкой арендной платой не получила. Затем она узнала, что вместо нуждающихся в таких квартирах живут предприниматели, менеджеры и судьи.

Источник: Seznam.cz

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аренда недвижимости Прага магистрат
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