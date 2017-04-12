Отделение МВД для иностранцев в Праге 6 переедет из-за жалоб местных жителей

Пока неизвестно, когда именно и куда будет переезжать отделение Департамента по предоставлению убежища и миграционной политике в микрорайоне на Дедине, которое начало работать только в ноябре прошлого года.

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Отделение Департамента по предоставлению убежища и миграционной политике, которое в прошлом году открылось в Праге 6 в микрорайоне Дедина, будет искать новый офис. Местные жители не прекращают жаловаться на мешающих им иностранцев. Ежедневно в отделение на окраине столицы, недалеко от аэропорта, приезжают сотни иностранцев, чтобы сообщить изменения личных данных для учета, подать заявление на ПМЖ или временное проживание.

Староста Праги 6 Ондржей Коларж уже сообщил министру иностранных дел, что отделение для иностранцев лучше перенести в другое место. Тот согласился и пообещал, что МВД начнет ускоренно искать подходящие помещения.

Пока неизвестно, когда и куда будет переезжать отделение Департамента по предоставлению убежища и миграционной политике. В пресс-отделе МВД объяснили, почему центр для иностранцев открылся на Дедине: «Не удалось найти ни одного подходящего объекта в собственности государства. Окончательный выбор был одобрен Правительственной дислокационной комиссией как самый подходящий».

Это решение расстроило многих местных жителей. До ноября, пока не открылось отделение, во внутреннем дворе встречались мамы с колясками и дети. Кроме того, что жители района считают это место неподходящим для отделения МВД, они еще и недовольны тем фактом, что их никто не предупредил о подготовке к его открытию. Все делалось в тайне, в рамках «обеспечения безопасности государства».

По информации министерства, в час отделение обслуживает в среднем 60-70 человек. Каждый день сюда приезжает от 300 до 600 иностранцев. Речь идет в основном о гражданах третьих стран, т.е. тех, которые не входят в Евросоюз. Беженцы, которые просят о международной охране, сюда не приезжают.

Источник: idnes.cz