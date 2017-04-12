Прага собирается поучиться у Шанхая управлению городом

Мэр Праги Адриана Крначова сообщила о подписании договора между городами, предполагающем сотрудничество в разных сферах.

Прага заключит партнерский договор с Шанхаем, который будет способствовать поддержке экономического, научного и общественного сотрудничества между городами. Мэр Праги Адриана Крначова сообщила, что текст договора не содержит спорного пункта о соглашении с единым Китаем, вошедшего в договор с Пекином. Чешская столица хочет перенять у Шанхая опыт в современном управлении городом и электронизации услуг.

Благодаря договору Прага и Шанхай смогут теснее сотрудничать в области торговли, науки, технологий, культуры, здравоохранения, образования и спорта. Как рассказала Крначова, «Шанхай в прошлом году обратился к Праге с заявлением о ноу-хау в области скорой помощи и воздушной скорой помощи».

Прага, в свою очередь, хочет поучиться у Шанхая методам современного управления городом и электронизации услуг. «В Шанхае, в отличие от Праги, 24 млн жителей и только 14 городских частей. Несмотря на это, они умеют при помощи сбора и оценки данных хорошо управлять городом и лучше планировать», – заключила глава чешской столицы.

Подобное сотрудничество Прага ранее наладила с Пекином. Оппозиция критиковала согласие чешской стороны с пунктом о целостности Китая с учетом Тайваня. Представители Праги уже побывали с визитами в обоих городах Китая, где удалось договориться о сотрудничестве и с местными зоопарками.

Источник: ihned.cz