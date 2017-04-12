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Как чешские магазины будут работать на Пасху

Как чешские магазины будут работать на Пасху

Vladislava M 176 0
Чешские магазины будут работать в Страстную пятницу, но закроются в Пасхальный понедельник. Заведений площадью меньше 200 м2 и некоторых других категорий магазинов запрет не касается.
Фото: pixabay.com
Как чешские магазины будут работать на Пасху

На Пасхальный понедельник (17 апреля) крупные чешские магазины работать не будут. В Страстную пятницу (14 апреля) они будут открыты. Такой режим работы установил новый закон о продажах, который запрещает магазинам работать по время государственных праздников.

Магазины в Чехии не имеют права работать в течение 7 праздников: Новый год, Пасхальный понедельник, 8 мая, 28-го сентября, 25 и 26 декабря. В Сочельник они могут работать до 12:00. Страстной пятницы запрет не коснулся.

Ограничение действует не для всех магазинов. Окрытыми по праздникам могут оставаться магазины с торговой площадью меньше 200 м2, заправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах, на вокзалах, автобусных остановках и др.

За нарушение запрета магазинам грозит штраф до 1 млн крон. За повторное нарушение – до 5 млн крон.

Источник: podnikatel.cz

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Пасха магазины Чехия
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