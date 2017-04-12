Юристка в Чехии не вынесла повышения коллеги и 3 года травила ее слабительным

Суд признал сотрудницу, которая 3 года подмешивала слабительное своей начальнице, виновной и приговорил ее к 3 годам тюрьмы и выплате компенсации на 1 млн крон.

3 года неожиданных болей в желудке и расстройств пищеварения после возвращения из декретного отпуска пришлось вытерпеть заведующей юридического отдела пражского Управления железнодорожными транспортными путями. Чаще всего проблемы со здоровьем появлялись в дни важных совещаний.

Заведующая думала, что причина кроется в стрессе и неправильном питании. Но точная причина недомоганий была найдена только в апреле прошлого года: ее подчиненная (на 15 лет старше) подмешивала ей гигантскую дозу слабительного. Суд приговорил 55-летнюю юристку к 3 годам лишения свободы и выплате компенсации потерпевшей в размере 1 млн крон. Виновная подала апелляцию, и дело теперь будет рассматривать Городской суд Праги.

После того как заведующая стала больше заботиться о своем здоровье, но проблема не исчезала, она начала догадываться, что кто-то подмешивает в ее питье неизвестный препарат. Сначала она поделилась этой мыслью с мужем, а потом и с одним из подчиненных. Мужчины выпили воду, которая предназначалась женщине, и промучились болями в животе.

Тогда заведующая решила установить камеру видеонаблюдения в кабинете, которая и зафиксировала, как подчиненная подливает из небольшой бутылочки что-то в воду своей начальницы. Экспертиза показала, что речь идет о сильном слабительном Laxigal. Его содержание в воде для заведующей превышало в 13 раз допустимую максимальную дозировку.

Суд признал подчиненную виновной, но решение суда пока не вступило в силу. Через полгода после отпуска по болезни подчиненная как ни в чем не бывало вернулась на свое рабочее место. Заведующая ничего не смогла с этим сделать и уволилась. Сейчас она работает обычным юристом в другом учреждении. По одной из версий, виновная не смогла перенести то, что повышение по службе получила ее коллега, а не она сама.

Источник: aktualne.cz