На Пасху на улицы Праги вернутся полицейские с автоматами

Вооруженные полицейские будут дежурить на улицах городов и в международных аэропортах в целях профилактики.

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В течение пасхальных праздником на улицы Праги и других чешских городов вернутся полицейские с автоматами, которые будут следить за безопасностью граждан. Также в профилактических целях вооруженные полицейские будут дежурить в эти дни в международных аэропортах Чехии. Такое решение принял министр внутренних дел ЧР Милан Хованец вместе с премьер-министром Богуславом Соботкой.

Укрепление охраны безопасности связано как с Пасхой, так и с еврейским праздником Песах, который в этом году отмечают с 11 по 17 апреля. Министр подчеркнул, что этот шаг предпринимают только в целях профилактики, так как никакой информации об угрозе безопасности Чехии не поступало.

«На улицы чешских городов вернутся полицейские с автоматами, а также будут применены некоторые технические меры защиты. Все это – меры профилактики, информации об опасности в Чехии у нас нет», – заявил Хованец.

Policie během velikonočních svátků posílí bezpečnostní opatření z důvodů prevence. Zaměří se na hlavně na místa s větší koncentrací lidí. — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 12 апреля 2017 г.

По его словам, на Пасху будет дежурить около 500 вооруженных полицейских: прежде всего, в местах высокой концентрации людей, на пасхальных ярмарках. В случае необходимости на помощь полиции смогут прийти около 600 военных.

Особые меры безопасности будут введены и на Пражском Граде. По словам Хованца, это будет сделано, прежде всего, для защиты туристов, которые приходят посмотреть на Град. С учетом того, что туристы стоят в очередях, они могли бы стать объектом для нападения террористов. Как именно усилят охрану на Пражском Граде, Хованец не сообщил.

Источник: Novinky.cz