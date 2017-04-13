Два чеха собираются объехать весь мир на «Жигулях»

Путешественники отправятся завтра в кругосветное путешествие, которое будет длиться до февраля 2018 года.

Фото: https://www.facebook.com/kolemsvetazigulem/

Два жителя чешского города Честице-на-Рыхновску собираются в пятницу, 14 апреля, отправиться в экспедицию на автомобиле Lada ВАЗ-2101. Свое путешествие они назвали «Вокруг света на Жигулях 2017». 28-летние Филип Вогел и Петр Явурек планируют проехать на машине, возраст которой – 41 год, 50 тысяч км.

Чехи никак не готовили машину к поездке, только установили в багажнике металлический ящик для хранения ценных вещей и защиту под нижней частью двигателя. Филип Вогел, который сейчас оканчивает докторантуру на строительном факультете ЧТУ в Праге, ранее уже проезжал на машине Европу, ЮАР, часть Южной Америки и Гавайские острова. Он готов к тому, что «Жигули» могут разбиться где-нибудь в горах, что придется ночевать под открытым небом и выходить из самых разных неприятных ситуаций.

Второй путешественник Петр Явурек работает на автомобильном заводе, он будет исполнять роль механика. «Я люблю новые вызовы и не боюсь пробовать что-то новое, это путешествие подарит мне жизненный опыт, который никто у меня не сможет отобрать», – говорит чех.

Маршрут чешских путешественников из Честице проходит через 4 континента и более чем 20 стран. На «Жигулях» они планируют преодолеть легендарный Памирский тракт на Шелковом пути в Таджикистане и проехать по «дороге смерти» в боливийских Андах. Завершить путешествие чехи планируют к февралю, не позже марта 2018 года. Таким образом, путешественники должны преодолевать около 200 км в сутки.

Рассказывать о своем путешествии они хотят в социальных сетях и на сайте. По возвращении путешественники будут проводить лекции, проиллюстрированные собственными фотографиями и видеороликами, снятыми в дороге. Бюджет всей поездки составляет 700 тысяч крон.

Вогел и Явурек хотят, чтобы путешествие стоило им как можно меньше, поэтому они не будут останавливаться в кемпингах или других местах размещения. По их подсчетам, на бензин они потратят 105 тысяч крон, 190 тысяч крон понадобится на перевозку автомобиля через Тихий и Атлантический океаны и Карибское море. Почти 150 тысяч крон молодые люди выделили на еду.

Источник: ceskenoviny.cz