Исследование: Жители Чехии считают отношения между иностранцами и чехами напряженными

Опрос общественного мнения показал, что жители Чехии видят напряжение в отношениях между чехами и иностранцами, руководством и подчиненными, богатыми и бедными.

Больше половины чешского населения считает, что в Чехии существует сильное напряжение между чехами и иностранцами. Больше половины людей считает, что напряжение есть также между руководителями и сотрудниками, богатыми и бедными, людьми с разными политическими взглядами. Реже чехи говорили о напряженных отношениях между молодыми и пожилыми людьми, а также между жителями городов и деревень. Такие результаты показало исследование агентства STEM.

Доля опрошенных, которые считают, что между чехами и иностранцами очень напряженные отношения, составила 66%. По сравнению с прошлым годом эти данные практически не изменились. Число людей, которые считают, что в Чехии существует сильная конфронтация между группами с разными политическими взглядами, составило 56%, как и в прошлом году.

В этом году стало меньше респондентов, которые видят напряженность между руководителями и подчиненными (59%), а также между богатыми и бедными (57%). Изменения за год составили несколько процентов.

Оценка отношений между богатыми и бедными жителями Чехии постоянно улучшается: еще в 2011 году о сильном напряжении говорили 68% опрошенных.

В отношениях между разными возрастными группами и между городами и деревнями большинство жителей Чехии проблем не видит. Отношения между молодыми и пожилыми людьми считают напряженными 39% опрошенных, между городом и деревней – 29%.

Исследование провело агентство STEM с 27 февраля по 6 марта. В нем поучаствовало 1042 жителя Чехии в возрасте старше 18 лет.

Источник: ČTK