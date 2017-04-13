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«Александровцы» посвятят свой тур по Чехии памяти погибших и юбилею

«Александровцы» посвятят свой тур по Чехии памяти погибших и юбилею

Vladislava M 108 0
С 11 по 22 мая в чешских городах даст концерты Русский академический ансамбль имени Александрова. Тур посвятят погибшим в авиакатастрофе конца 2016 года и 80-летию первого концерта ансамбля в Праге.
Фото: Автор: Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43566426
«Александровцы» посвятят свой тур по Чехии памяти погибших и юбилею

Чешскую часть европейского турне русского ансамбля «Александровцы», которая начнется 11 мая в Злине, организаторы обозначают как юбилейную и памятную. В сентябре этого года пройдет 80 лет с первого концерта ансамбля в Праге. Серия концертов будет также посвящена памяти трагедии конца 2016 года, в которой при крушении самолета погибло 92 человека, включая 64 членов ансамбля. Об этом на пресс-конференции в Праге сообщил ведущий ансамбля и музыкальный историк Йиржи Клапка.

«На юбилейное и памятное турне “Александровцы” привезут весь свой классический репертуар, включая песни “Священная война” и “Катюша”. В качестве специальных гостей ансамбль представит французскую цыганскую группу Gipsy 4 Ever», – рассказал Клапка.

Турне закончится 22 мая в Пльзене. «Александровцы» выступят в Оломоуце, Остраве, Брно, Градец-Кралове, Пардубице, Ческе-Будеевице и Праге.

После декабрьской аварии обновленный коллектив «Александровцев» впервые выступил в феврале в Москве. По словам руководителя ансамбля Михаила Марушевского, о произошедшей трагедии нельзя забыть, но жизнь идет дальше.

В Праге сегодня представили новых членов ансамбля: Кузьму Рыбалкина (бас) и Максима Маклакова (баритон). По информации СМИ, конкурс на отбор новых певцов начался в середине января. В нем участвовало около 2000 человек, но условия конкурса были невероятно сложными. Претенденты в возрасте от 18 до 45 лет должны были предъявить данные о высшем образовании по специальности «Вокал» и отправить жюри аудио- и видеозапись своего выступления.

«Сложность конкурса заключалась в том, что мы оперные певцы, но исполняем также народные песни и романсы. В опере певец может выступать на сцене и три часа и представить в арии все свои умения и способности. А в случае народной песни или романса всю жизнь нужно втиснуть в три минуты», – прокомментировал певец украинского происхождения Рыбалкин ČTK.

В своем европейском турне «Александровцы» выступили на двух концертах в Турции. Концерты в Китае и Омане перенесли на осень из-за трагедии. Некоторые европейские государства, например Эстония, запретили по политическим причинам выступления русского военного ансамбля.

В Чехии последний концерт «Александровцев» проходил в позапрошлом году. Тур был посвящен 70-летию освобождения и конца Второй мировой войны.

Источник: ČTK

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