«Александровцы» посвятят свой тур по Чехии памяти погибших и юбилею

Чешскую часть европейского турне русского ансамбля «Александровцы», которая начнется 11 мая в Злине, организаторы обозначают как юбилейную и памятную. В сентябре этого года пройдет 80 лет с первого концерта ансамбля в Праге. Серия концертов будет также посвящена памяти трагедии конца 2016 года, в которой при крушении самолета погибло 92 человека, включая 64 членов ансамбля. Об этом на пресс-конференции в Праге сообщил ведущий ансамбля и музыкальный историк Йиржи Клапка.
«На юбилейное и памятное турне “Александровцы” привезут весь свой классический репертуар, включая песни “Священная война” и “Катюша”. В качестве специальных гостей ансамбль представит французскую цыганскую группу Gipsy 4 Ever», – рассказал Клапка.
Турне закончится 22 мая в Пльзене. «Александровцы» выступят в Оломоуце, Остраве, Брно, Градец-Кралове, Пардубице, Ческе-Будеевице и Праге.
После декабрьской аварии обновленный коллектив «Александровцев» впервые выступил в феврале в Москве. По словам руководителя ансамбля Михаила Марушевского, о произошедшей трагедии нельзя забыть, но жизнь идет дальше.
В Праге сегодня представили новых членов ансамбля: Кузьму Рыбалкина (бас) и Максима Маклакова (баритон). По информации СМИ, конкурс на отбор новых певцов начался в середине января. В нем участвовало около 2000 человек, но условия конкурса были невероятно сложными. Претенденты в возрасте от 18 до 45 лет должны были предъявить данные о высшем образовании по специальности «Вокал» и отправить жюри аудио- и видеозапись своего выступления.
«Сложность конкурса заключалась в том, что мы оперные певцы, но исполняем также народные песни и романсы. В опере певец может выступать на сцене и три часа и представить в арии все свои умения и способности. А в случае народной песни или романса всю жизнь нужно втиснуть в три минуты», – прокомментировал певец украинского происхождения Рыбалкин ČTK.
В своем европейском турне «Александровцы» выступили на двух концертах в Турции. Концерты в Китае и Омане перенесли на осень из-за трагедии. Некоторые европейские государства, например Эстония, запретили по политическим причинам выступления русского военного ансамбля.
В Чехии последний концерт «Александровцев» проходил в позапрошлом году. Тур был посвящен 70-летию освобождения и конца Второй мировой войны.
Источник: ČTK