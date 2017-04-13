В «натуральном» напитке Bubble Tea в Чехии нашли химические красители

Популярный прохладительный напиток Bubble Tea, который в Чехии предлагает несколько фирм, снова не прошел контроль Пищевой инспекции. Хотя его позиционируют как не содержащий искусственных красителей, в образцах обнаружили химические вещества.

Фото: Чешская государственная пищевая инспекция

Государственная сельскохозяйственная и пищевая инспекция обнаружила в напитке Bubble Tea химические красители «Е», хотя чай позиционировали как напиток без искусственных добавок. Образцы напитка инспекторы собрали на производстве Bubble Tea Elephant в Новом Йичине. В одном из напитков был обнаружен желтый краситель Е 102 тартразин, а в другом –Е 129. Об этом сообщил пресс-секретарь инспекции Павел Копршива.

В частности, речь шла о напитке, который состоял из 370 мл зеленого жасминового чая и 30 мл сиропа манго, в котором и содержался упомянутый выше химический краситель. Второй образец был собран из шариков со вкусом клубники, которые производитель также позиционировал как не содержащий искусственных красителей.

«Предложением напитков с обозначением "без химических красителей", в которых на самом деле эти красители содержались в достаточном количестве, продавец нарушил европейские постановления по обозначению продуктов. Пищевая инспекция порекомендовала продавцу обозначить свои товары в соответствии с требованиями закона и открыла дело по наложению на него штрафа», – заявил Копршива.

Напитки Bubble Tea, которые набирают популярность в разных странах мира, в Чехии пока еще новинка. Впервые этот напиток произвели на Тайване и назвали его газированным чаем, или чаем с пузырьками. Его изготавливают путем смешивания молока с чаем, фруктовым сиропом и сахаром и подают холодным.

Особенную популярность напиток завоевал благодаря тому, что в него добавляют желированные шарики с разными вкусами. Больше всего Bubble Tea нравится подросткам, хотя по сравнению с другими прохладительными напитками он довольно дорогой.

Как напиток без химических добавок его позиционировала и фирма BubbleStar в Чехии. Она продавала чай под маркой Bubbleology. В прошлом году интернет-телевидение Stream.cz в передаче A DOST! также провело исследование состава шариков и определило, что в них содержатся химические красители. После скандала фирма пообещала изменить рецептуру.

В прошлом году Чешская пищевая инспекция задержала 3,5 тонны шариков для Bubble Tea, которые содержали запрещенное вещество Е425. В Чехии, кроме Нового Йичина, производства компании Bubble Tea Elephant с головным офисом в Брно расположены в Годонине и Простеёве.

Источник: Novinky.cz, ČTK