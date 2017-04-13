CzechTourism: Зачем иностранцы приезжают в Чехию и сколько денег тратят

Агентство по туризму CzechTourism подвело итоги за 2016 год.

Агентство CzechTourism подвело окончательные итоги, сколько туристов посетило страну в прошлом году. Оказалось, что снова был установлен рекорд посещаемости – 31,1 млн иностранных гостей. Если сравнивать с 2015 годом, то туристов стало больше на 11,7% (на 3,3 млн человек).

Но далеко не все туристы останавливались в чешских гостиницах, отелях и кемпингах – только 12,2 млн. Остальные 16,2 млн приезжали всего на один день, и еще 2,6 млн проезжали через Чехию транзитом. В прошлом году иностранцы потратили в Чехии 228 млрд крон. По сравнению с 2015 годом сумма трат выросла на 22 млрд крон, или на 10,5%.

В Чехию иностранные туристы приезжают в основном в отпуск или за покупками. Прага по-прежнему привлекает треть всех иностранных гостей. Те, кто приезжает в столицу на 1 день, едут потом в близлежащие горные районы вблизи границ ЧР. По популярности шопинга в Чехии лидируют такие города, как Аш, Фолмава, Годонин, Хомутов и Хеб.

Прага занимает 1 место по посещаемости, за ней следуют Брно, Чески-Крумлов, Карловы Вары, Пльзень, а также курорты и интересные места. Исследование показало, что 65% опрошенных туристов были довольны своей поездкой в Чехию, 30% – скорее довольны, чем недовольны. Если говорить о том, что могло вызвать критику иностранцев, то речь шла, прежде всего, об инфраструктуре, состоянии дорог, дружелюбности населения и ценах на отдельные услуги.

По традиции больше всего иностранных туристов приезжает из Германии (40%), Словакии (12%) и Австрии (9%). На ночлег в Чехии остаются чаще всего немцы (16%), итальянцы (8%) и британцы (8%).

Источник: ceskenoviny.cz