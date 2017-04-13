Полиция: В Чехию пришла игра «Синий кит», которая доводит детей до суицида

Полицейские сейчас расследуют, существует ли взаимосвязь между игрой «Синий кит» и недавним самоубийством двух девочек в чешском городе Млекоед.

В Чехии набирает популярность игра «Синий кит», которая приводит к самоубийствам. Чешская полиция собирается связаться с администрациями социальных сетей, чтобы они ограничили ее расширение.

По словам пресс-атташе президиума полиции ЧР, эта игра приходит главным образом из русскоговорящих стран. Из-за нее десятки детей по всему миру уже совершили суицид. Полиция призывает родителей и учителей наблюдать за детьми и при подозрении на то, что они играют в эту игру, обращаться в правоохранительные органы.

По правилам игры, дети должны выполнять разные задания. Победителя «куратор» вынуждает в финале совершить самоубийство. Полиция рассматривает данную игру как реальную угрозу для чешской молодежи.

Игра «Синий кит» появилась в России и распространилась через сотни сообществ в соцсетях, которые пропагандируют «эстетику смерти» и побуждают молодое поколение к самоубийствам. Название игры отсылает к поведению обитателей океана, которые добровольно выплывают на берег и погибают.

Из России игра пришла также в страны Прибалтики. По данным российских СМИ, детские самоубийства из-за нее уже были совершены в Болгарии, Италии и США.

Чешская полиция намерена связываться с администрацией соцсетей, чтобы она блокировала подобные сообщества. Подобная деятельность, результатом которой является доведение человека до самоубийства, расценивается как организованная преступность. На данный момент полиция расследует, существует ли взаимосвязь между игрой и самоубийством двух девочек в городе Млекоед.

Источник: ceskenoviny.cz