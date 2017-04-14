Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро

Утром 14 апреля в Праге между станциями метро Petřiny и Dejvická не ездили поезда – из-за подозрительного пакета в вагоне, который обнаружили на станции Bořislavka. На место прибыли пожарные и пиротехник, который констатировал: в багаже не было взрывчатки. Работа метро возобновилась спустя 1,5 ч.
Метро на линии A частично перестало работать около 7:40. Поезда ездили только между станциями Motol и Petřiny и от Dejvická до Depо Hostivař. На закрытых участках пассажиров перевозили автобусы № 119, 142, а также трамваи №8. После 9:00 движение на ветке метро А полностью возобновилось.
Напоминаем, что на время пасхальных каникул в Праге не будет работать участок линии метро C. До понедельника поезда не будут курсировать на отрезке Nádraží Holešovice - Pražského povstání – по причине ремонта.
Источник: idnes.cz