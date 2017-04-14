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Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро

Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро

artyommm 613 0
В пятницу, 14 апреля, около 7:40 утра было ограничено движение поездов на линии метро А: в одном из вагонов нашли подозрительный пакет.
Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро

Утром 14 апреля в Праге между станциями метро Petřiny и Dejvická не ездили поезда – из-за подозрительного пакета в вагоне, который обнаружили на станции Bořislavka. На место прибыли пожарные и пиротехник, который констатировал: в багаже не было взрывчатки. Работа метро возобновилась спустя 1,5 ч.

Метро на линии A частично перестало работать около 7:40. Поезда ездили только между станциями Motol и Petřiny и от Dejvická до Depо Hostivař. На закрытых участках пассажиров перевозили автобусы № 119, 142, а также трамваи №8. После 9:00 движение на ветке метро А полностью возобновилось. 

Напоминаем, что на время пасхальных каникул в Праге не будет работать участок линии метро C. До понедельника поезда не будут курсировать на отрезке Nádraží Holešovice - Pražského povstání – по причине ремонта.

Источник: idnes.cz

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Темы
метро бомба Прага
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