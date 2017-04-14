Три километра на такси в Братиславе обошлись чеху в неожиданную сумму

Словацкий таксист выбил чеху официальный чек за поездку на 3 км по городу. Клиент был крайне удивлен суммой.

Таксист в Братиславе подвез гостя из Чехии и за 3 км выставил счет – 20 евро (почти 530 крон). При этом в действиях водителя не было ничего противозаконного, – пишет словацкая газета Denník N в связи с протестами таксистов из-за более выгодного сервиса Uber. Словацкие перевозчики считают его нечестным конкурентом.

«В Праге таксист может вас легально подвезти по тарифу 1 евро за километр, в Братиславе – в 10 раз дороже. При этом он вам выбьет чек с улыбкой на лице», – пишет издание. Роман Маца, которые приехал из Чехии в Братиславу на конференцию, рассчитывал, что за 3 км на такси заплатит около 5 евро. Он не был знаком с особенностями словацкого такси, и сел к первому попавшемуся водителю, которого попросил отвезти его на место проведения конференции.

Дорога заняла 12 минут, автомобиль проехал 3,3 км, и таксист потребовал ровно 20 евро, предъявив клиенту чек. Последнему оставалось только заплатить и уйти. В словацкой газете написали, что водитель законно рассчитал сумму услуги по тарифу 6 евро за километр. Законодательство Словакии никак не ограничивает их в этом. На машине Uber этот же маршрут обошелся бы в 4-6 евро (107-160 крон).

В Братиславе работает около 3 тысяч таксистов. Такси там лучше заказывать заранее по телефону, а не ловить машину на улице, потому что услуги такси не подлежат ценовому регулированию. Незнающий турист может легко стать жертвой алчного водителя и заплатить намного больше, чем ожидал.

Источник: tyden.cz