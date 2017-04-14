Столы и стулья для отдыха появятся в новых местах Праги

В этом году удобные столики и стулья для отдыха появятся во многих местах в центре Праги и даже в отдаленных районах.

Фото: Институт планирования и развития

С первыми солнечными днями весны пражане и гости столицы снова стали с удовольствием отдыхать за уличными столиками на Малостранской площади, Альшовой набережной и у филармонии Рудльфинум. Пресс-секретарь Института планирования и развития Праги Марек Ваха обещает, что до конца апреля новые столы и стулья для отдыха появятся и в других местах города.

В прошлом году уличную мебель для отдыха поставили в восьми местах Праги. Исследование показало, что столы и стулья очень понравились горожанам: на них за все время отдохнули тысячи людей. В этом году, кроме таких известных мест, как площадь Вацлава Гавела у Национального театра или набережные, стулья появятся в университетских кампусах (на Дейвице и Альбертове), в библиотеке Клементинума, во дворе Театра «Арха» и в здании Философского Факультета Карлова университета на Гибернской улице, 4.

«Большинство мест было выбрано на основании нашего социального опроса», – добавляет Ваха.

Институт планирования и развития в Праге приложит усилия к тому, чтобы уличная мебель для отдыха появилась и в интересных местах отдаленных районов столицы. Первые комплекты столов и стульев поставят в Центральном парке на Панкраце. Затем мебель появится в районах Просек, Колодее, Чаковице, новом общественном пространстве Будянка и творческом районе Праговка.

«Пока мы еще думаем, в каких новых местах можно расставить мебель для отдыха. Всего у нас в планах оборудовать 20 мест по всей столице», – поделился планами пресс-секретарь.

Кроме уличной мебели для отдыха новинкой этого года будут умные лавки с возможностью зарядить телефон. В будущем в Праге планируют установить установки с грилем для мяса и парковки для велосипедов.

Источник: Metro.cz